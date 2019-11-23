自热型食物的安全隐患，你知道吗？

寒冷的冬季，一个人悠然自得地享用着热气腾腾的自热小火锅是不是很惬意呢？ 随着工作节奏越来越快，在很多忙碌的时候，点外卖或者用自热食物来解决填饱肚子已经成了不少人的习惯，特别是新兴的自热食物备受办公族的青睐。可是，在享受美食的同时，你留意过自热型食物存在的安全隐患吗？

目前，市面上的自热食物一般是在餐盒内自带水袋和加热包。当加热包被弄破，水和发热剂发生反应，发热剂快速散热，产生的120℃的高温使得上层经过烹饪的食物快速加热。

120北京急救中心的医生提示，首先，自热型食物本身会添加过多的食品添加剂，比如磷酸盐、防氧化剂、防腐剂等。虽然正规厂家生产的此类食物添加剂符合国家标准，但长期食用高盐、高油及添加剂食物，对心脑血管有一定影响，易引发高血压、高血糖等慢性疾病。此外，自热食物采用化学反应产生的热量来加热食物，在使用量和使用方法上并没有统一标准。尤其在购买了劣质商品时，容易因为操作不当，发生烫伤，严重时还可导致爆炸等严重后果。

出现意外烫伤应该如何急救？ 120北京急救中心的医生介绍，被烧（烫）伤后，应立即用冷水冲洗，或将烧（烫）伤的四肢浸泡在干净的冷水里，直至疼痛和灼热感消失为止。而对于躯干或其他部位，可用冷敷方法以减轻疼痛，避免伤势恶化。烧（烫）伤时穿着的衣服要在冷水冲洗后脱除，或使用剪刀剪开后小心除去。

用清水冲洗后，要在一度烧伤的局部涂抹烫伤药，切勿相信涂抹牙膏、酱油等偏方，避免伤口感染；二度烧伤有水疱时，不要把水疱挤破。当水疱过大，可用缝衣针（75%酒精消毒）刺破水疱的基底部，慢慢放出疱液，但切忌剪除表皮。

120北京急救中心提醒，烫伤面积过大或者出现红肿发炎等情况，请立即就医或拨打120等待急救。

文/本报记者 李洁