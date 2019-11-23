专家解读《国家积极应对人口老龄化中长期规划》

近日，中共中央、国务院印发了《国家积极应对人口老龄化中长期规划》（以下简称《规划》）。《规划》近期至2022年，中期至2035年，远期展望至2050年，是到本世纪中叶我国积极应对人口老龄化的战略性、综合性、指导性文件。

据悉，该《规划》由中共中央、国务院印发，国家发改委、民政部、国家卫生健康委、教育部、人力资源社会保障部等多部门共同落实与执行。

《规划》强调，要按照经济高质量发展的要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，构建管长远的制度框架，制定见实效的重大政策，坚持积极应对、共建共享、量力适度、创新开放的基本原则，走出一条中国特色应对人口老龄化道路。

应对人口老龄化问题，如何走出中国特色道路，给出符合中国国情的方案？在接受人民健康采访时，中国老龄协会政策研究部主任李志宏给出了解读。

顶层设计站位高、覆盖广

此次发布的《规划》是一个战略性、综合性、指导性的文件，具备一定的意义高度。首先是站位高。据中国老龄协会政策研究部主任李志宏介绍，该《规划》是首个以中共中央、国务院名义印发的关于应对人口老龄化问题的中长期顶层设计及文件，站位全面建设社会主义现代化强国建设新征程，高瞻远瞩，谋划长远，同时效力等级高，具备权威性。

其次是覆盖广。李志宏也表示到，该《规划》中涉及到的内容十分广泛，基本覆盖了我国“五位一体”战略布局的相关方面，分别从社会财富储备、劳动力有效供给、高质量的为老服务和产品供给体系、科技创新能力以及社会环境等多方面进行部署，体现了“坚持应对人口老龄化和经济社会发展相结合，坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合”的重要原则以及综合应对、科学应对的要求。

中国老龄化的现状决定要走中国道路

规划中提到，要坚持走出一条中国特色应对人口老龄化道路。李志宏主任对我国的人口老龄化发展态势具有哪些独特的方面做出了回答。

首先，从人口老龄化进程看，我国老龄化规模大、速度快，这在世界范围内是前所未有的，我国用20多年时间完成了部分发达国家几十年的人口老龄化进程，这与世界上先期进入老龄化的发达国家明显不同，要求我国要尽快做出反应，及时应对，并且“对症抓药”。

其次，从老龄化进程和经济社会发展进程的交互作用看，“未富先老、未备先老、未老被老”等现象仍不同程度存在。作为发展中的人口大国，我国老龄化进程与转型发展中的诸多矛盾和问题交织，应对的任务更为繁重。特殊的国情决定了我国必须探索出一条具有中国特色的积极应对人口老龄化的道路。

充分发挥优势，扬长避短

该如何坚持走好中国特色的人口老龄化应对道路，李志宏主任在接受采访时指出，要扬长避短，着力发挥优势，化压力为挑战，化挑战为机遇。

我国应对老龄化挑战有很多优势。首先，在经济方面，我国基本形成了较为完备的国民经济产业体系，是世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，从经济层面上为应对人口老龄化提供了广阔空间。

其次，在体制机制方面，我国是社会主义国家，具有统一意志、集中力量、齐心协力应对重大问题的政治优势和优良经验。此外，我国市场经济体制以及国家宏观调控能力不断完善，为我国统筹资源应对挑战提供了重要保障。

其三，在文化传统方面，我国具有历史悠久的孝道文化，重视家庭亲情，这些优良的文化基因为引导和动员个体、家庭和社会等积极应对人口老龄化奠定了良好的思想基础。

此外，在战略回旋空间方面，我国幅员辽阔、腹地经济纵基础深厚，应对人口老龄化挑战的战略回旋余地很大。可以利用各地老龄化程度的差异，实施错位发展策略，最大限度地收获人口红利。

最后，同发达国家相比，我国具有后发优势。作为发展中大国，我国人口老龄化起步晚，应对人口老龄化的制度安排可以充分汲取发达国家的经验和教训。

以积极的态度促行动、以科学的方式促发展，便可以将人口老龄化的挑战因素转化为推进经济发展以及人民生活不断进步的促进因素，从而使我国人民年老后能享有体面、多彩的人生。（李凌宇）