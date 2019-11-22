医生用嘴导尿救乘客“时间紧迫，出于本能”

两名医生救助病人使用的工具。

张红在飞机上为患者用嘴吸出尿液。本版图片/暨南大学附属第一医院供图

“快！帮我拿个杯子来。”医生张红说完，对着一根导管吸了起来，导管另一头连着躺在飞机客舱里的老人，张红用嘴为老人进行导尿急救。

近两日，发生在广州飞往纽约的南航CZ399航班上的这一幕获得各路网友点赞。

昨日正在美国进行学术交流的张红通过微信接受记者采访，还原救人过程。张红表示，做出这一举动实属有限条件下的没有办法的办法，也是出于普通医生的本能做出的行动。

新京报讯 据暨南大学附属第一医院官方网站消息，11月19日，在广州飞往纽约的南航CZ399航班上，一位老人突发疾病，暨南大学附属第一医院介入血管外科主任张红医生，海南省人民医院血管外科医生肖占祥对其进行救治。昨日上午，正在美国进行学术交流的张红通过微信接受记者采访，还原救人过程。

高空中老人突发疾病

记者从南航方面了解到，11月19日凌晨，南航CZ399从广州出发，飞往纽约。当航班离目的地还有6个钟头的时候，当班主任乘务长冯玲接到后舱乘务长的报告，说有位老年旅客反映自己的老伴无法排尿，急需医疗救助。冯玲赶到座位，发现患病老人情绪不稳定、直冒虚汗，立即安排乘务员在客舱广播寻找医生。

听到求助，张红和肖占祥赶来对老人进行检查。张红回忆，他和肖占祥医生经过观察后发现，老人由于前列腺肥大导致尿潴留，膀胱大致存有1000毫升尿液。老人当时坐卧不安、大汗淋漓，小腹已经涨得跟小西瓜一样，“唯一的解决办法是把尿排出去，否则将面临膀胱破裂的危险。”

因为飞机上没有可以进行尿液引流的专业设备，两位医生利用便携式氧气瓶面罩上的导管、飞机急救箱的注射器针头、瓶装牛奶吸管、胶布等，临时组装了穿刺吸尿装置。

张红表示，导管直径比较大，约有1厘米，“这么粗是不可能从尿管里导尿的，所以肖占祥医生做了一个带针头的引流管。经家属同意后，我们让病人平卧，进行膀胱穿刺。”

医生用嘴为患者导尿

设备问题解决了，新的问题接踵而至。病人由于长时间膀胱膨胀，膀胱已没有张力。“当时该旅客已有休克的征兆，如不及时处理，可能会有生命危险”。张红回忆，当时肖占祥医生对病人膀胱进行了轻轻的按摩，但是老人仍无法顺畅排出尿液。“病人比较痛苦，需要赶快把尿排出。”

“快！帮我拿个杯子来。”张红对乘务员说完，转头就对着导管，用嘴为老人吸出尿液。

张红医生先尝试着吸引流管将尿导出，虽然能吸出来，但是却不能像虹吸作用那样源源不断地将尿引出。“时间紧迫，我们得赶紧把病人的尿液排出，而且这个引流管好容易穿进去，不能再弄第二次。所以就想到了用嘴一口一口吸引流管的办法，这也是没办法的办法。”

约半小时的时间，张红用嘴为老人吸出了近700-800毫升尿液，老人转危为安。张红回忆，导尿过程中，肖占祥医生一直在帮助调整针头位置，确保最大限度排出积存尿液，累得“腿抖手也在抖”。

记者从南航方面得知，老人转危为安后，距航班落地还有5个多小时，乘务组清出客舱最后两排机组休息位，搀扶老人躺下休息，并在后续航程中持续照顾着老人，观察他的状态直至落地。飞机抵达纽约后，乘务组积极与地面工作人员进行交接，悉心安置病情好转的老人。

■ 对话

救人医生张红

“没有人不怕，只想要把尿液快点排出来”

记者：你考虑过吸尿的过程会存在风险吗？

张红：老实说没有人不怕的。那个味确实不好闻，我吸第二口的时候就想要吐了。也怕会感染一些通过体液传播的传染病，但我考虑风险是小概率事件，现在既然事情已经过去了，我无怨无悔。

而且当时我脑子里只想要把尿液快点排出来。整个过程最困难的地方就是针头很细又很短，一不小心可能就跑到膀胱外面。吸的力度也需要把握，（力气）小了大了（尿）都出不来，需要慢慢摸索出一个最佳的压力，一口一口把尿排出来。

记者：排尿成功后老人的情况如何？

张红：后来病人转危为安。让我很高兴的是，出了机场后，患者和他太太有说有笑地走，遇到时还向我和肖医生表示感谢。我也告诉他，需要去医院做进一步检查和治疗。

记者：如何看待自己的这次救助行为？

张红：我个人认为是在一个非常条件下，出于普通医生的本能做出的行动，属于本职工作。事发前我还半梦半醒，听到客舱广播说需要医护人员，我就开始穿鞋了。起身后，看到旁边的肖占祥医生也站起来。

如果有什么感想的话，就是觉得普通大众应该相信医生，绝大多数的医生都敬畏生命，遵守誓言，牢记使命。

记者：在此之前你遇到过紧急救助的情况吗？

张红：之前在公共场合没有遇到特别紧急的救助事件，但是在心理上是有准备的。我55岁，今年正好是我毕业工作的第三十年。

我也就是一个普通的医生，没有太多难忘的工作经历。如果一定要讲的话，可能有过连续三天手术不睡觉的情况，但是其实中国的广大医务工作者都是这样工作的。做医生这个行业，对家庭和子女会有很多的负疚感。但另一方面，我们把病人治好了，其实就很幸福。

记者：目前飞机上为患者导尿的事情在网络上受到关注，你有什么感受？

张红：我有些始料不及。这说明大家对这个事情很关注，觉得比较正能量。但对我来说，“红”完之后回去老老实实地继续工作最重要。（记者 张熙廷 吴婷婷）