吸尿救人是融入血液的职业精神
万米高空，37分钟，用嘴为病患吸出800毫升尿液——张红和肖占祥两位大夫出于本能，秒速完成了从乘客到医生的角色转换。
在非专业人士看来，这是看似“不可能完成的任务”，可对于从医30年的张大夫而言，这样的选择，源于专业技能，更是专业操守。
救死扶伤，是每一名患者对施诊者最朴素的期待，其实，这也是医者对于自己职业的最基本要求，即便因为更专业，他们对“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰”心知肚明，但不拒绝病患一定会是第一选择。
每一位医生在入职前，都会立下誓言：“我志愿献身医学事业，恪守医德，救死扶伤，奉行人道主义精神。”飞机上的两位医生，用自己的行动兑现了“让更多生命得到康健”的承诺，无论面对的病患是在医院里还是航班上，无论自己当下的身份是医生还是乘客，已融入血液的职业精神会让他们做出几乎出于本能的选择——赶紧救人。
奋斗在新时代，这是各行各业都需要的精神特质。面对记者的追问，张红大夫一句淡然的“天职所在”，让我们更加清楚，真正支撑一个行业发展的，永远是那批不忘初心、甘于坚守、真情奉献的人。这样的正能量“网红”，我们希望越多越好。（王长路）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn