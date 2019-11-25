吸尿救人是融入血液的职业精神

万米高空，37分钟，用嘴为病患吸出800毫升尿液——张红和肖占祥两位大夫出于本能，秒速完成了从乘客到医生的角色转换。

在非专业人士看来，这是看似“不可能完成的任务”，可对于从医30年的张大夫而言，这样的选择，源于专业技能，更是专业操守。

救死扶伤，是每一名患者对施诊者最朴素的期待，其实，这也是医者对于自己职业的最基本要求，即便因为更专业，他们对“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰”心知肚明，但不拒绝病患一定会是第一选择。

每一位医生在入职前，都会立下誓言：“我志愿献身医学事业，恪守医德，救死扶伤，奉行人道主义精神。”飞机上的两位医生，用自己的行动兑现了“让更多生命得到康健”的承诺，无论面对的病患是在医院里还是航班上，无论自己当下的身份是医生还是乘客，已融入血液的职业精神会让他们做出几乎出于本能的选择——赶紧救人。

奋斗在新时代，这是各行各业都需要的精神特质。面对记者的追问，张红大夫一句淡然的“天职所在”，让我们更加清楚，真正支撑一个行业发展的，永远是那批不忘初心、甘于坚守、真情奉献的人。这样的正能量“网红”，我们希望越多越好。（王长路）