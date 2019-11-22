压疮，压倒不少失能老人！预防记住这三招！

2019年国家卫健委公布的数据显示，我国60岁以上人口接近2.5亿，开始步入老龄化社会，失能老人数量达到4000万①。长寿的同时，一系列老年病也让老人生活质量下降。如何帮助失能老人提高生命质量，让失能老人家庭“不失衡”，已经成为一个社会性问题。

压疮，让老年生活辛酸又“失落”

失能老人之所以“失能”，往往由脑血管病、偏瘫等疾病引起，这类疾病使得老人长期卧床，身体机能随之下降，老人饮食状况不佳导致营养障碍等，一系列因素使得失能老人成为压疮的高发群体。简言之就是，失能老人的“养老难”，就难在压疮等疾病的高发上。

案例一：据福建电视台综合频道报道，2019年10月，61岁老人周宗彬被紧急送医的新闻引发热议。起因是老人患上帕金森综合征，儿女为了能让老人得到周全护理的同时也减轻家中负担，便把老人送进了养老院。仅仅一个月过后，老人就因全身多处压疮而被紧急送往医院接受救治。院方称老人被送来时身上已经长满压疮，但是没有得到家属的重视，才有了如今的情况。

案例二：据南国都市报报道，2015年春节前夕，海口市一家老年公寓里，一位失能老人被接回家过年，在家只待了7天，回来的时候就不行了，谈起这位失能老人，护工满是惋惜，“正月初三回到老年公寓时，老人的腰、后背上长满了压疮，精神大不如前。”

案例三：据浙江在线-浙江老年报报道，2017年6月，家住杭州市余杭区的叶阿婆瘫痪在床，儿女们平日工作忙，就请来全职保姆照料老人的生活起居。然而，保姆经常让老人躺在床上，或者瘫坐在沙发上，连最基础的护理都无法做好。两年时间，叶阿婆已经换了三个保姆，长期卧床加上缺少沟通，让一向乐观的老人变得寡言少语。即使子女们轮流去看望，老人依然难掩失落，身体状况更是大不如前。

类似的失能家庭案例还有很多，出现老人病情恶化、家人心力交瘁的原因，最关键的就是没能对长期卧床的老人做到科学周到的护理。

压疮，“压”倒不少失能老人

天津中医药大学第二附属医院中医外科主任张朝晖指出，压疮是年老体弱营养不良、恶病质等长期卧床患者的常见病，压疮伤口溃烂久治不愈，会因感染引起骨髓炎、化脓性关节炎，甚至会引起败血症等，严重威胁患者生命，因此对该病的预防和治疗是健康养老的关键。

压疮的危害：

1难愈合

一旦形成压疮以后，治疗就更加的耗时、耗力，因为它的神经功能差的情况下，本身就不容易愈合。

2易感染

一旦形成压疮之后皮肤的部位隔离的功能就没有了，身体环境中的细菌就可以通过压疮的部位直接进入到我们身体内的血液，很容易感染，进而引发其他疾病。

3手术禁忌

形成压疮之后，如果其他部位做手术，细菌很容易从压疮部位到达伤口， 在伤口周围形成脓肿，这也是手术禁忌症。

防压疮，学好三招是关键

张朝晖提到，压疮的治疗是一个系统工程，需要综合调理、整体干预，既需要专业的治疗和调护，也需要膳食搭配补充营养，老人的心理健康建设等。

1及时减压

压疮的发生发展都是与老人长期受压有直接的关系，因此，解除局部压迫是治疗和预防压疮的第一步”。除了要对老人定时翻身，更要注意对于尾骶部、脚部、足跟部等骨性突起部位的减压，减少因高压引起的血液循环受限，并保持身体清洁，做好环境通风，可以使用压疮垫防治压疮的发生。

2专业治护

对于已经患有压疮的老人，则需要正规的治疗与调护措施介入。已经形成局部溃疡、甚至结痂的患者，应进行局部清创处理，并采用中医“给邪出路”的方法，排出脓液。在用药上，可使用京万红软膏，发挥其“去腐生肌”的功效，促进伤口的愈合。

3心理安抚

在面对老人的“负面情绪”和“负能量”时，向老人传达更多的关爱和善意，尽量抽出时间陪伴老人，了解老人的内心，才能让失能家庭避免陷入“一人失能，一家失衡”的困境。

解决失能老人的养老问题，需要全社会的共同努力，在第7个世界压疮防治日，中新药业发起了以京万红“科学照护、健康养老”为主题的公益行，探寻科学的治疗与调护方案，为护理人员提供全方位的健康指导。11月16日，京万红红动中国养老院公益行走进了北京福泰康敬老院，对失能老人开展义诊，并对护理人员与养老院人员进行专业培训。

参考资料：

①2019年2月13日，国家卫生健康委员会例行新闻发布会文字实录

http://www.nhc.gov.cn/xcs/s7847/201902/4f8a39fc2d92404aba8db0d465ff8ba8.shtml