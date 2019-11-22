仅有约两成学生睡眠充足

11月20日，教育部公布2018年国家义务教育质量监测数学学习质量和体育与健康监测结果报告，这是我国首次发布分学科义务教育质量监测结果。

此次监测对近20万名四、八年级学生进行了现场测试，对六千余名中小学校长，三万余名数学、体育教师开展了问卷调查。监测报告显示，学生的学习兴趣、学习自信心、焦虑感对学习成绩影响不小，四年级和八年级学生在数学学习中，兴趣高低、信心强弱，竟能导致成绩差出百余分。

学业成绩有所提升

监测结果显示，学生数学学业总体表现良好，多数学生达到中等及以上水平；与2015年监测相比，2018年学生数学学业表现保持稳定。

监测显示，全国四年级学生数学学业成绩平均分为502分，八年级学生数学学业成绩平均分为505分，与2015年相比，前者提升2分，后者提升5分。四年级数学学业成绩达到中等及以上水平的学生比例为84.8%，与2015年相比，上升0.2个百分点。八年级数学学业成绩达到中等及以上水平的学生比例为78.8%，与2015年相比，下降0.1个百分点。

年龄增兴趣自信降

四年级学生数学学习兴趣高和较高的占比为88.1%，八年级学生比例为67.9%。四年级数学学习兴趣高的学生，其数学学业成绩平均分为534分；数学学习兴趣低的学生，成绩平均分为425分，两者相差109分。八年级数学学习兴趣高的学生，其数学学业成绩平均分为558分；数学学习兴趣低的学生，成绩平均分为412分，两者相差146分。

监测发现，四年级学生数学学习自信心较高，八年级有所下降。四年级数学学习自信心高的学生，其数学学业成绩平均分为531分；自信心低的学生，成绩平均分为418分，两者相差113分。八年级数学学习自信心高的学生，其数学学业成绩平均分为551分；自信心低的学生，其成绩平均分为405分，两者相差146分。

多数学生睡眠不足

体育与健康监测结果显示：四年级和八年级学生发育整体较好，但存在学生肥胖率、视力不良检出率较高的情况。四年级、八年级学生的肥胖率为8.8%和9.7%，比2015年分别上升了1.9个和2.2个百分点。四年级和八年级学生的视力不良检出率为38.5%和68.8%，分别比2015年上升了2.0个和3.5个百分点。四年级和八年级学生体能达标率分别超过93.0%和85.0%。

依据教育部相关规定，以及“健康中国行动”建议，小学生日均睡眠时间应保证10小时，初中生日均睡眠时间应保证9小时。但监测显示，四年级、八年级学生睡眠不足问题依然存在，四年级学生睡眠时间达10小时及以上的比例为22.2%，比2015年下降了8.5个百分点；八年级学生睡眠时间达9小时及以上的比例为19.4%，比2015年上升了2.8个百分点。（记者 任敏）