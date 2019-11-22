“会议营销”只为卖羊奶粉哄骗老人 羊奶店虚假宣传被罚百万元
中老年羊奶粉花式“会议营销”哄骗老年消费者，称产品得到了国家有关部门高度认可,最终企业被罚100万元。市场监管部门日前披露了广东省河源市紫金县查处紫金县城羊之家羊奶店虚假宣传案。
据了解，为了推广宣传该中老年配方羊奶粉，当事人举办了“羊奶伴您健康百岁工程启动会”。在会议现场通过幻灯片、现场解说等方式向参加会议的221名老人宣传该羊奶粉的生产厂家被誉为首座中国羊奶城；同时宣传其采用了世界领先生产技术，通过世界高水平的各种中老年常见病的调理，可以最大程度减轻对人体由于各种营养的缺乏而导致的危害，并得到了国家各部门的高度关注和认可。
据介绍，由于当事人的行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定，构成虚假宣传。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款的规定，监管部门已责令停止违法行为，罚款100万元并吊销营业执照。（全媒体记者涂端玉）
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