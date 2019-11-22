《北京市控制吸烟条例》实施四年多以来，公共场所室内禁止吸烟已深入人心，但一些室外禁烟区常被人们忽视。记者连日走访发现，公交站台，学校、幼儿园门口的排队人群中，常能见到吸烟者“吞云吐雾”。控烟专家表示，户外并非控烟的“法外之地”，排队等候的队伍中禁止吸烟，希望吸烟者遵守条例，约束行为，也希望有关部门增强控烟力度，莫让室外禁烟区成控烟盲区。

现象：校门外站台上常见烟民

15时许，朝阳区白家庄小学门口，等着接孩子的家长排起长队。有的家长摸出烟，旁若无人地抽起来，前后左右的人们，有的捂鼻，有的皱眉。学生放学了，家长掐灭香烟，随地一扔，就迎了上去。

这种现象，在本市很多小学、幼儿园门口，每天都在上演，孩子一出校门，就遭遇“二手烟”。市控烟投诉举报平台上，一位举报者说：“在黑芝麻胡同小学织染局校区，每天接孩子放学时，都有很多家长在校门口人流密集区吸烟。”根据北京市控烟协会提供的数据，目前涉及中小学和其他未成年人活动场所的吸烟投诉已累计超500次。

在公交站台，排队候车的乘客中也常见“吞云吐雾”。记者日前在广渠门桥下的公交站台蹲守，10分钟内有4位男士抽烟，有的人坐在距离站台2米左右的石台上抽，有的干脆站在候车乘客的队伍里吸烟，毫无顾忌。公交车一来，这些吸烟者丢下烟头，上车走人。

斑马线上也时常可见吸烟者。学知桥下西向东方向，人行道信号灯红灯时间较长，记者看到，等待的人群中，不时有人点起烟，旁边绿化带的草丛里，也散落着不少烟头。“平时路上遇到吸烟的人，我都会躲着走。可排队候车、过马路，我躲都没地儿躲。”一位市民无奈地说。

释法：排队等候区域禁止吸烟

《北京市控制吸烟条例》规定，公共场所、工作场所的室内区域以及公共交通工具内禁止吸烟。为形象记忆，这条规定常被解释为“带顶的”区域禁烟。

实际上，“不带顶”的区域也存在禁烟区。《北京市控制吸烟条例》第十四条明确规定：“不得在禁止吸烟场所和排队等候队伍中吸烟”。“无论是学校门口还是公交站台，人们如果在排队时吸烟，就违反了控烟条例，属于违法吸烟行为。”北京市控制吸烟协会会长张建枢表示。

《北京市控制吸烟条例》还规定，幼儿园、中小学校、少年宫、儿童福利机构等以未成年人为主要活动人群的场所；对社会开放的文物保护单位；体育场、健身场的比赛区和坐席区；妇幼保健机构、儿童医院等公共场所的室外区域也禁止吸烟。

建议：公共设施莫予吸烟者便利

校门外、公交站台上吸烟者不断，除吸烟者本身素质有待提高外，这些区域缺少禁烟标识、周边垃圾桶配有灭烟缸等也是重要原因。

“解决学校门口家长吸烟问题，需要多跟校方沟通。”家长夏女士建议，学校门口应多张贴醒目的禁烟标识，家长也可以跟老师反映，家校合力控烟。

“部分公交车站台设置的垃圾箱有放置烟蒂的凹槽，这不是给吸烟者提供方便吗？”北京市控烟协会曾多次接到市民来电，反映有些垃圾箱的设置反倒给了吸烟者便利。张建枢建议，有关部门应让带有灭烟缸的垃圾箱尽量远离公交站台，至少应放置在距离站台10米以外的地方，同时，公交站台、学校门口等人群排队等候区域，应张贴醒目的禁烟标识，明确这里也是禁烟区。

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