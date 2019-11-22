秋冬护肤 补水保湿是关键

医学指导/广州市中医医院皮肤科马万里主任中医师

一年四季中，秋冬季最容易出现各种皮肤问题，干燥、粗糙、过敏、脱皮……严重者可见鳞屑、丘疹、斑疹，伴有瘙痒、刺痛等不适。广州市中医医院皮肤科马万里主任中医师介绍，秋冬季节，六种皮肤病最容易找上门，皮肤敏感的人群尤其要注意防范。日常护理时要注意补水保湿，饮食上则以养阴清热、滋阴润燥为原则。

皮肤干是怎么回事？

皮肤是人体最大的器官，由外至内分为表皮、真皮和皮下组织三大部分，而表皮又分为角质层、透明层、颗粒层、棘层及基底层。正常情况下，角质层的含水量应该在10%左右，如果低于这个水平，皮肤就会出现干燥、粗糙、紧绷、脱屑。年龄增长、气候变化、睡眠不足、过度疲劳、用过热的水洗漱、洗涤用品碱性强等都是导致皮肤干燥的重要原因。例如一到秋冬季节，我们皮肤的皮脂腺和汗腺分泌减少，加之新陈代谢减慢，角质层水分减少，皮肤就会出现干燥、粗糙，护理不当甚至会出现淡红斑、鳞屑、瘙痒等表现。

六种皮肤病最易侵袭

马万里介绍，秋冬季节，六种皮肤病最容易侵袭人体，体质敏感的人群尤其要注意防范。

1.皮肤瘙痒症：天气转凉后，人体皮脂腺分泌开始减少，皮肤容易干燥，引起瘙痒，而老年人的皮脂腺分泌功能有所减退，皮肤更干燥，因此老年瘙痒症更常见，建议在换季时就要做好预防。

2.过敏性皮炎：秋冬早晚温差大，空气干燥，气候的变化直接导致皮肤表面的皮脂腺与汗腺分泌减少，皮肤角质层水分减少，秋风起，风沙大，灰尘多，皮肤表面水分蒸发快，皮肤很容易干燥、紧绷、脱皮，导致皮肤屏障功能降低或丧失，容易对外界环境或接触物发生过敏，表现为红斑、丘疹、瘙痒、刺痛等。

3.婴儿湿疹、特应性皮炎：这两种都是常见的变态反应性皮肤病，发病率较高，秋冬气候干燥，风多而大，宝宝皮肤娇嫩，角质层较薄，毛细血管丰富，适应性与调节性都弱，很易受外界环境干扰，特别是湿疹或者特应性皮炎的宝宝，皮肤屏障功能更差，更容易受到秋冬气候的影响，稍有护理不当，就会加重皮肤干燥、开裂、瘙痒等问题。

4.荨麻疹：是由于皮肤、黏膜小血管反应性扩张及渗透性增加而出现的一种局限性水肿反应。多数患者找不到原因，特别是慢性荨麻疹，俗称风疹块，中医又称瘾疹，考虑和风的关系密切，而秋冬风沙较大，而且灰尘、花粉较多，更容易诱发荨麻疹。

5.银屑病：银屑病又名“牛皮癣”，是一种原因尚不十分明确的红斑、丘疹、鳞屑性慢性皮肤病。各种年龄的人都可发病，但以青壮年为主。该病往往秋冬加重、夏天减轻。进入秋冬后，温度减低，该病病情常常会逐渐加重。换季时节，银屑病患者一定要注意保暖，上呼吸道感染是该病的重要诱发因素。而秋冬早晚温差大，是上呼吸道感染易发季节，所以避免上呼吸道感染很重要。

6.带状疱疹：是由水痘-带状疱疹病毒引起的，人体抵抗力下降时容易发病。秋冬季转季时，应做好保暖工作，注意休息，提高机体抵抗力。

支招：护肤注意5方面

那么，秋冬季节，如何护理皮肤，提高肌肤的抵抗力呢？马万里支招如下：

1.清洁皮肤：秋冬气候干燥，皮肤容易缺水，但风沙也大，灰尘也多，容易附着于毛孔，清洁可以选择有清洁力但同时温和不刺激肌肤的氨基酸类洁面乳，最好不要使用泡沫型洗面奶。洗脸不要用热水，可用温水或冷水。同样，洗澡水温控制在37℃左右，洗澡时间15分钟左右，选择具有保湿性的沐浴液，不要使用肥皂，洗澡后一定要涂抹润肤露，如凡士林、维生素E乳等。

2.肌肤的保湿：秋冬季节，温度降低，空气湿度下降，肌肤很容易变得干燥，而干燥会使细胞的代谢速度变慢，皮肤的屏障功能受到影响，继而诱发很多其他的肌肤问题，比如敏感肌、皮炎等。所以一定要做好肌肤的保湿工作。选用保湿润肤的护肤品，如鱼肝油、尿素霜、维生素E乳膏、凡士林等。敏感肌亦可选用安全性较高的医用护肤品如医用冷敷敷料、医用保湿乳等。

3.注意防晒：尽管秋冬季节气温降低，但紫外线却不会有明显减弱，换句话说，日晒对肌肤造成的损伤还是有的，所以防晒依然重要。秋冬季节，出汗较少，空气湿度低，所以可以选择SPF15~30，PA+++的防晒霜。如果肌肤敏感严重，可选择物理防晒，如打遮阳伞、戴口罩等。

4.饮食调理：养阴清热、滋阴润燥是秋冬季节护肤的饮食原则。秋冬气候干燥，干燥之气最容易伤肺。中医认为，“肺主皮毛”， 而脾胃为后天之本，脾主肌肉，为气血生化之源。根据秋冬的特点,凡具有甘润养肺、生津润燥、健脾养血作用的补品,都可护肤养颜，如梨、百合、大枣、山药、芝麻、枸杞子、松子仁、胡萝卜、麦冬、银耳、灵芝、猪皮、蜂蜜等,皆可选用。还应多吃含维生素C丰富的水果，可以美白祛斑，例如橙子、奇异果、草莓等。秋冬应该注意少吃煎炒的食物，尽量不吃葱、姜、蒜、辣椒等；不要喝烈性酒等。另外，多喝水，多喝滋阴润燥的汤，也有帮助，如黄精熟地瘦肉汤、百合雪梨汤等。

5.注意休息、保证充足的睡眠，放松心情：都有助于肌肤的新陈代谢，让我们拥有好肌肤。（广州日报全媒体记者张青梅 通讯员高三德）