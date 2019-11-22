吞了鱼刺 反救他一命？

医学指导/广州中医药大学附属第一医院心胸外科主任王继勇

喝汤时不小心吞了鱼刺，导致胸部隐隐作痛，半月未愈，这本是一件十分倒霉的事，可是当事人陈叔却因此揪出了食管癌，因为没到晚期仅微创手术就搞定了，可谓“因祸得福”——要知道，食管癌可是隐藏得很深的，50%的食管癌一经发现已经是晚期了。广州中医药大学附属第一医院心胸外科主任王继勇提醒，早期食管癌术后5年生存率可以达到90%以上，相当于治愈，而晚期食管癌，5年生存率不到10%，所以早发现早治疗非常重要，建议超过40岁的人在常规体检的基础上，每两至三年做个胃肠镜检查。

吞鱼刺后 胸痛半月都不能缓解

来自潮汕的陈叔，一次吃鱼，喝鱼汤的时候，觉得好像有一根鱼刺不小心吃了进去。他不放心，当天便去家旁边医院的耳鼻喉科就诊，但是门诊并没有看出什么，就没太在意。但从第二天起，陈叔就一直觉得胸部隐隐作痛，吃饭的时候更加痛得厉害。

过了半个多月，这种疼痛还是不能缓解，陈叔的家人便带他去广州中医药大学附属第一医院做了个胃镜，一做就发现了严重的问题，原来他有食管癌！而那个巨大的鱼刺就卡在了食管癌上面，像刀一样切割着食管，导致陈叔胸痛不适。

食管癌早期症状不明显 五成发现已是晚期

王继勇介绍，我国食管癌发病率居全球第一，每年大概有30.9万人被诊断为食管癌。

早期的食管癌并没有什么典型症状，只是可能有点吞咽不适感，吃硬的东西不太顺畅，因此很多人以为是咽喉发炎或者上火，等到症状严重时往往已经到了晚期。相关统计发现，50％的食管癌发现时已是晚期，此时病人可能出现喝水吃饭时候胸痛，打嗝，吞咽有梗阻感，到更严重的时候，病人甚至连水都喝不下去，最后活活饿死。

食管癌具有家族聚集性

据统计，食管癌的高发地有一定的区域性，基本是那些喜欢吃腌制食品以及喜欢喝热茶、烫茶的地区，“这些地方都有一些共同的不良的生活习惯，就是爱吃腌制品、吃很烫的食物，比如功夫茶以及热粥热面条等，另外抽烟也是高危因素。”王继勇介绍，其实不只是中国食管癌相对高发，日本、韩国等国家食管癌也相对高发，因为他们比较喜欢吃腌制品，食品腌制久了亚硝酸盐就会越来越多，这是直接的致癌因素。

另外，食管癌也有家族聚集性，“我接诊过一个家庭，父母兄弟姐妹一共8个人，其中6个都因为食管癌去世了”。王继勇说，如果家族里有人得了食管癌，其他人一定要高度警惕，最好40岁以后每两至三年做一个胃镜检查。

治疗：早期微创手术可解忧

上文中的陈叔算是非常幸运的，就是因为吞了根鱼刺，才偶然发现了食管癌，还好不是晚期，王继勇团队为他做了微创手术，切除了食管癌，同时取出了这根鱼刺。

他介绍，癌症就像吃人的老虎，癌前病变这个阶段相当于刚刚生出来还没睁开眼睛不会走路的老虎，而只是累及食管黏膜的食管癌相当于只是长出乳牙的老虎，在这两个阶段治疗是最好的，此时采用食管内镜下手术，即胃镜手术就可以解决问题，患者身上看不到伤口，做完手术基本可以治愈食管癌。“很遗憾的是，在这两个阶段病人根本没有感觉，很多都是在很偶然的情况下做胃镜时发现的。”王继勇说。

当癌症逐渐从中期发展到中晚期时，还有可能通过手术来控制它，此时可以通过几个孔的胸腔镜微创手术来完成治疗。这个创伤比食管内镜下手术创伤要大，但是比传统的开胸手术创伤要小得多。如果到了晚期或者对于病情很严重，肿瘤已经侵犯了心脏大血管气管的病人，要做手术，可能就要采用传统的开胸手术了。这种手术创伤非常大，而且效果不一定好。

“早期食管癌术后5年生存率可以达到90%以上，那就相当于治愈了。而晚期的食管癌，5年生存率不到10%，所以早发现早治疗非常重要。”王继勇建议超过40岁的人在常规体检的基础下，每两至三年做个胃肠镜检查，以便及早发现食管癌。（广州日报全媒体记者张青梅 通讯员方宁、张秋霞（署名除外））