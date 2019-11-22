药店药师功能不可或缺
振 冬
随着人民生活水平和医疗技术的提高，人们的寿命也在逐年递增，慢病患病率随之持续升高。与此同时，人们的治疗用药需求也逐渐发生变化，“大病去医院，小病去药店”的新健康理念，对零售药店药师的职业水准提出了更高要求。在近日举办的“药先锋——中国执业药师学术巡讲会”总结会上，中国医药教育协会副会长杨新波表示：“药先锋”项目旨在提升基层药师执业水准，规范指导行为，提升用药质量，建设高效专业的药学服务体系，进而惠及广大慢病患者。慢病防控，零售终端的药师功能不可或缺。
数据显示，我国心脑血管病、肿瘤、糖尿病、呼吸系统疾病等慢病确诊患者近3亿人，慢病防控不仅要依靠临床治疗，更为关键的是“治未病”，即在疾病未发生和疾病初期进行有效预防和健康管理，从而遏制疾病发生和发展，降低治疗成本，这就是慢病的一级预防和二级预防。
尽管医院是慢病治疗的主要承担者，但在倡导慢病前期预防、健康管理方面难以充分发挥作用，而零售药店在数量、覆盖人数、便利性等方面有着诸多优势，可以在慢病宣传教育、健康管理和药事服务等方面，发挥协同管理的功能。零售药店药师可以向慢病管理顾问的角色进行转化，积极宣介慢病预防和促进健康以及合理用药理念，让百姓真正学会如何与慢病“打交道”。
目前，很多患者在疾病用药方面仍缺乏安全与合理用药意识，有些患者甚至会选择处方以外的药物进行服用，这些情况不容忽视。而药店的药师，是民众选药的最佳顾问，是慢病患者自我管理的第一联络员，因此，尽快提升其执业水准，将为慢病防控及民众健康带来不小的方便。
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