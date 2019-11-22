我国第一块肌肉干细胞培养肉面世

南京农业大学国家肉品质量安全控制工程技术研究中心21日宣布，该校周光宏教授团队生产出我国第一块肌肉干细胞培养肉。他们使用第六代猪肌肉干细胞，经过20天的培养，得到重达5克的培养肉。

据了解，培养肉是指用动物肌肉干细胞培养、生产的可食用肉类。培养肉技术是肉类生产方式的一种变革性创新，是一种新的动物蛋白生产技术。培养肉的生产一般先通过活体采样获得动物的肌肉组织，再从组织中分离得到肌肉干细胞并在富含营养成分的营养液中大量培养成肌肉前体细胞，最后在可食用的三维支架材料中将肌肉前体细胞分化成熟为肌肉组织。

周光宏介绍，这次研发出的细胞培养肉，通过食品化处理可以形成与天然猪肉肉糜类似的质构、颜色等食用品质。细胞培养肉未来作为食品上市，还要经过规模化生产技术的突破、产品安全性等相关性能的评估，以及生产流通过程的监管等。

南京农业大学国家肉品质量安全控制工程技术研究中心透露，11月21日，中国农学会组织专家对该成果进行技术评价，认为该成果有三个突破。一是首次分离得到了高纯度的猪肌肉干细胞和牛肌肉干细胞，突破了培养肉研究难以获得高纯度单一细胞群的瓶颈。二是创立了猪和牛肌肉干细胞体外培养干性维持方法，初步解决了传代过程中细胞增殖和分化能力衰减的难题。三是研发出我国第一块肌肉干细胞培养肉产品，使我国跻身于该领域国际前列。

周光宏团队从2009年起开展用于培养肉的干细胞研究，在2015年—2017年间分离纯化出高纯度的猪肌肉干细胞和牛肌肉干细胞，研究出干细胞体外培养干性维持方法。（金凤）