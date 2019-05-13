间充质干细胞实验和临床研究项目研讨会在京举行

中国脑卒中患者众多，脑卒中所致脑损伤后遗症严重影响患者的日常生活。随着老龄化社会的到来，帕金森病、阿尔茨海默病等神经系统变性疾病日趋增多，但目前治疗手段尚不尽如人意。间充质干细胞作为一种多能干细胞，可经诱导分化增殖为神经前体细胞，动物实验显示间充质干细胞移植具有较好的效果，从而为人类疾病治疗手段提供了新思路。

5月11日，由中国初级卫生保健基金会癫痫关爱公益基金主办、国家人类基因组北方研究中心和国科健康管理股份有限公司协办的"间充质干细胞对神经系统变性病和神经系统损伤修复作用的实验与临床研究项目研讨会"在北京举行。

中国初级卫生保健基金会周庆年副理事长表示，基金会将积极响应国家卫生保健政策，争取社会各界有识之士的支持，尽力募集社会资金，为提高人民群众健康水平做出应有的贡献。

国内知名医院的神经病学、神经外科学、医学统计学和实验动物学领域的专家学者，就"临床试验设计""脑损伤、帕金森氏病干细胞研究进展""脑出血诊疗进展""GABA能干细胞对难治性癫痫的实验研究""临床前期动物实验流程"等题目进行了专题发言。

北京大学国际医院刘献增教授主持研究会，他表示，希望尽早启动间充质干细胞对神经系统变性病和神经系统损伤性疾病的实验与临床研究，为促进我国干细胞临床应用研究的规范化做出贡献。

会后，与会领导及专家学者参观了诺赛联合（北京）医学生物科技有限公司位于国家人类基因组北方研究中心的医学转化实验室。（王晓华）