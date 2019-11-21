金睿家全球40周年庆典举行

日前，“睿世界·育未来”金睿家全球40周年庆典在京召开，国际知名幼儿教育品牌金睿家，迎来了40周年生日。金睿家全球CEO Richard Maletese,美国罗利国际幼儿园创始人，金睿家首席教研专家Anne Daly受邀出席本次活动。

做高品质早教：金睿家大中华区斩获全球年度大奖

庆典现场，金睿家全球CEO Richard Maltese向晨风教育集团副总裁、金睿家大中华区联合创始人颁发了金睿家全球年度特许经营奖，表彰金睿家大中华区在这一年里为中国早期教育事业的发展做出的巨大贡献。2017年，晨风教育集团旗下子公司北京睿烁教育咨询股份有限公司，斥巨资将金睿家从美国引入中国，并取得中国大陆、台湾及澳门地区的永久代理权。截止目前，已开设金睿家直营中心3家，加盟连锁中心70余家。平均每天都有上万名会员宝宝在金睿家，享受与美国同步的高品质早期教育服务。

一切为了孩子：金睿家40年不忘初心

“金睿家是真正关心孩子的品牌。我们的初心永远是孩子和教育。”庆典过程中，金睿家全球CEO Richard Maltese发表了精彩感言。他说：“金睿家作为有40年成功经验的儿童早期教育品牌，选择与晨风教育集团合作，也是因为与晨风教育集团有着相同的教育理念，希望有更多的孩子可以接受到更为先进的国际化教育理念。作为一名教育工作者，我们想追求的是孩子的快乐，如果孩子快乐了，家长也会感到快乐。”

金睿家大中华区总经理表示，教育的本质并不在于传授或接纳多少具体的知识，而是要从内心深处唤醒孩子沉睡的自我意识，促使孩子价值观和创造力的觉醒，以实现自我生命意义的自由自觉的建构。金睿家“在探索中发现，在体验中收获，在游戏中学习，在陪伴中成长”和“全面人格”的教育理念，都是从教育的本质出发，旨在培养有CARE型品质的孩子，即自信的、善于表达的、敢于冒险的和有同理心的国际智慧人。”