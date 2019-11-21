内蒙古巴彦淖尔市启动“心健康公益行动”

近日，“心健康公益行动”在内蒙古自治区巴彦淖尔市正式启动。

内蒙古自治区人民医院副院长、心脏中心主任赵兴胜，彦淖尔市卫健委副主任赵军，巴彦淖尔市医院副院长高雯，内蒙古自治区人民医院吴云，巴彦淖尔市医院蒙淑红等嘉宾出席了本次活动，同时出席本次活动的还有110位来自巴彦淖尔市的各级医疗单位医师。

会上，内蒙古自治区人民医院副院长赵兴胜为执行主席高雯颁发了“心健康“公益大使聘书。随后，赵兴胜、赵军、高雯3位嘉宾分别为18位“心健康”公益大使颁发聘书。

会上，各位专家主要以STEMI合理用药指南的解读、胸痛的诊断和鉴别诊断、胸痛中心认证中应把握的关键环节等课题进行了深入的交流。

据参会人员表示，本次会议的召开不仅为巴彦淖尔市各级医疗单位心血管疾病的临床研究、学术交流、学科建设与发展搭建了新的平台，更对巴彦淖尔市加快现代化医疗卫生体系改革，推进区域医疗资源整合，打造区域性协同急救体系，建立心血管疾病患者生命急救绿色通道具有非常重要的意义，必将为推动巴彦淖尔市心血管疾病领域的技术水平、促进优质医疗资源充分流动发挥积极作用。