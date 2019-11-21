第六届浙江慈善政府最高奖揭晓——寿仙谷荣获“机构捐赠奖”

11月19日下午，浙江省委、省政府在省人民大会堂召开全省民政会议暨第六届浙江慈善大会，民政部党组书记、部长李纪恒，浙江省委书记车俊，省长袁家军等领导出席活动。

大会表彰了第六届“浙江慈善奖”获奖单位、个人和项目。浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）秉承“为民众健康美丽长寿服务”的宗旨，不断践行企业社会责任，荣获第六届“浙江慈善奖”——机构捐赠奖项。

“浙江慈善奖”是我省公益慈善领域政府最高奖，自2006年以来已成功开展六届，激发了社会各界参与慈善的热情。本届“浙江慈善奖”评选表彰的对象主要是2016年6月至2019年6月期间，在赈灾、扶老、助残、救孤、济困、助学、助医以及促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展，保护和改善生态环境等公益慈善领域作出突出贡献的个人、机构和项目。

本届“浙江慈善奖”获奖者共计132个。其中慈善事业突出贡献奖2个，慈善楷模奖10个，个人捐赠奖30个，机构捐赠奖30个，慈善项目奖30个，志愿服务奖20个，扶贫攻坚奖10个。

慈善公益应是潺潺流水，是响应时代的呼唤；公益资助，回馈社会，寿仙谷药业一直走在健康行业前列，多年来，在慢病防治、扶贫济困、关爱肿瘤患者等领域积极开展社会责任工作。寿仙谷药业是“国家慢病防治健康行”大型公益示范活动的启动参与者和推动者，2015年 “慢病防治健康行”国家示范项目浙江工作站成立，公司董事长李明焱被任命为站长，公司捐资100万元组织并开展工作，服务全省民众慢病防治。2018年，寿仙谷药业与省内四家企业共同捐资1000万元发起设立浙商博爱基金，用于开展健康扶贫，以帮助弱势人群获得更好的健康帮扶和生命体验。近年来，“寿仙谷关爱肿瘤学子公益活动”为许多身患肿瘤正值花季青春的学子送上了希望和关爱，目前已向50多位患者赠送了价值近50万元的“慢病防治推荐产品”寿仙谷去壁灵芝孢子粉，以及60多万元的慰问金，资助并鼓励患者战胜病魔，早日重回校园。这个大型公益行动并将长期持续，寿仙谷药业将投入价值1000万元的寿仙谷灵芝孢子粉产品，用于关爱肿瘤学子的健康。

寿仙谷药业积极参与“双千结对”共建，关心助学，捐款捐物，奉献爱心。近几年每年出资100多万元捐赠给武义县红十字会、武义县慈善总会等，用于扶贫济困，支持美丽乡村建设、老年人节日慰问、困难学生结对等公益活动；公司董事长李明焱个人出资，通过慈善总会设立李明焱慈善基金，用于表彰乡村学校教书育人的楷模和品学兼优、家庭困难的学生以及贫困家庭。2018年，寿仙谷捐资200万元设立寿仙谷?武义一中奖学金和寿仙谷贫困学子助学金，用以表彰激励勤奋学习的优秀学子和贫困学子勤奋好学，早日成为栋梁之才。

2019年5月，在浙江寿仙谷A股上市2周年暨科技创新蓝皮书发布会上，寿仙谷药业向武义县红十字会授牌，设立总额为1000万元的寿仙谷博爱基金（第一期合作时间为5年），主要用于医学研究、肿瘤学子关爱以及扶贫、帮困、助老、助学、赈灾等一切符合红十字会人道救助精神的公益事业。

寿仙谷药业先后被授予中国红十字人道服务奖章、中国红十字奉献奖章、浙江省红十字功勋单位银奖、金华市红十字博爱功勋奖银奖-先进集体、武义县第二届慈善奖、武义县红十字功勋奖金奖等荣誉称号。

“寿仙谷作为健康企业和上市企业，有义务也有责任投身公益事业，帮助需要帮助的人，希望通过我们的行动能够为更多人带去健康和希望。”寿仙谷公司董事长李明焱表示，“共建共享、全民健康,通过中国健康促进世界健康,全民健康推动人类健康,这是全社会的美好愿景。大健康建设,离不开科技的进步、企业的发展,更离不开无数有温度的企业投身公益,播种温暖,寿仙谷愿在这个过程中,尽自己的绵薄之力。”