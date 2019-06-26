加强国际交流，推动中医药走向世界

中医药学凝聚着深邃的哲学智慧以及中华民族几千年的健康养生理念和实践经验，是中国古代科学的瑰宝，数千年来为人民的健康、社会的繁荣做出了巨大贡献。历史悠久的中医药文化，吸引了许多国际友人不远万里前来中国学习、交流与研究。

6月22日，美国草药典(American Herbal Pharmacopoeia，AHP)委员会主席Roy Upton莅临浙江武义寿仙谷药业总部考察指导。在寿仙谷药业公司董事长李明焱等领导的陪同下，Roy主席首先参观了寿仙谷中医药文化馆。

中医对生命的起源和疾病的认知、中医本草、中医诊疗和中医养生等极具中国特色的中医药文化，深深地吸引着Roy主席。

当得知寿仙谷中药炮制技艺被列为国家级非遗代表性项目，寿仙谷药业也从昔日的一家小药号逐渐发展成为中医药产业的龙头企业和健康产业的标杆，Roy主席不由连连为之点头称赞。在考察省重点联合实验室寿仙谷检验检测中心时，Roy主席深入了解了寿仙谷灵芝的有机栽培和破壁、去壁等核心技术，对第三代灵芝孢子粉去壁技术荣获日内瓦国际发明展金奖等科研成果给予了高度肯定。

据悉，与一般的药典有所不同，《美国草药典》版面内容更为广泛，包括植物或菌物的来源，历史考证，地理分布、采集、栽培、加工、药理药效、安全性等详细内容，其编审人员涉及全球，包括美国、中国、奥地利、瑞士等世界各地的专家学者。

灵芝在《美国草药典》中已有记载，灵芝在美国也已应用于肿瘤、肝病、免疫力低下人群的预防和治疗。但是对于寿仙谷灵芝、铁皮石斛等珍稀名贵中药材的全产业链生产模式，Roy主席表现出了极大的欣赏。

在寿仙谷有机国药基地，Roy主席零距离地考察了灵芝、铁皮石斛的仿野生有机栽培、珍稀植物药种质资源圃的资源保护、现代化智能大棚等先进设施，并对寿仙谷药业为了保障中药质量安全，构建了中药全产业链，先后培育出了拥有自主知识产权的铁皮石斛和灵芝等优良新品种，在栽培过程中不使用任何人工合成的化肥农药，真正做到安全、健康的自然有机中药标准化、产业化模式，微笑着表示高度肯定。

座谈会上，寿仙谷药业公司领导人与Roy主席进行了深入地交流与探讨。Roy主席表示，中医药国际合作与交流的不断扩展和深入，促进了世界各国对中国中医药文化传承、发展和应用的了解。他说，早在25年前就已经在美国广泛用于治疗疾病的灵芝，为美国传统医学的发展提供了有力的支持。本次考察，就是想通过国际合作与发展，让更多的人了解灵芝等传统中药的疗效和益处，了解寿仙谷中医药文化的传承与发展，了解寿仙谷研发的灵芝产品的品质。

寿仙谷药业董事长李明焱介绍道，寿仙谷多年来精心选育和研究道地药材，严格要求，必须做到品质有保证，将传统中医理论和现代科技相结合，采用高标准的生产加工技术，不断研发出高品质的安全产品。在灵芝研究领域，寿仙谷已与中国、美国、欧盟等地的顶级科研机构联合开展研究，就是为了保障民众的健康，在疾病防治领域做出更多贡献。

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