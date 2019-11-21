北京中医药大学针灸推拿学院教授 程 凯

视物恍惚、眼睛疼痛、眼内充血……这些都是用眼过度的表现。眼睛疲劳还会牵连情绪，导致烦躁、头晕头痛等不适。建议大家此时按一按四白穴，可快速缓解眼疲劳。

取穴：目正视，瞳孔直下，眶下孔凹陷处）。

具体方法：用食指点按四白穴50~100下，然后闭目养神5分钟，眼睛酸痛可迅速缓解。