国家二级心理咨询师 杨思远

中国有句老话，叫“床头吵架床尾和”。也有人说，“夫妻没有隔夜仇。”这些民间俗语，既是千百年来人们积累的经验，也是劝慰吵架夫妻的常用语。从心理学上来讲，这些话都是有道理的，但是，也有不少夫妻生气吵架会隔夜，甚至持续很长时间。这就需要运用一些技巧，真正做到“床头吵架床尾和”。

从生理角度讲，吵架和性爱有3个相似之处。其一，吵架中的愤怒，会触发大脑和身体的神经系统，这种感觉和性兴奋的感觉很像，所以会勾起吵架双方的性欲望；其二，吵架中，双方的肾上腺素会增加，心跳加快，这和恋爱的感觉是一样的，所以你嘴上在吵架，身体很可能感觉像在谈恋爱；其三，吵架是双方力量的博弈，和性爱也很相似，当你用很大力气和对方怒吼时，你会感受到自己很有力量，身体可能会感受到性兴奋。这些因素综合作用，就会促使人们在吵架过后，用性爱来结束纷争。

性生活是非常好的缓解压力方式，催产素和多巴胺的释放会让你体验到更多爱，会增强与爱人的浪漫关系。因此在大吵一架之后，不要强行忍受自己的性冲动，和伴侣展开一场美好的性爱，是积极结束争吵的最佳方式。

不过，也有人吵架后很难达成性爱，甚至开始冷战，这就需要伴侣们了解吵架的真正原因。大家不妨从以下几方面缓和矛盾，达成和解。

看见对方的情绪，停止讲道理。很多人在吵架过程中会试图和对方讲道理，这会增加另一方的愤怒和挫败感。美国心理学家将冲突分为4个常见类型：批评、无理要求、拒绝和累积的烦恼。这意味着，两个人吵架，其实伴随着更多的情绪宣泄，每个人都在用不同的语言、语音、语调表达同一个意思：请你看见我，请你理解我。

如果一个人吵架时不停地讲道理，实际上，是在通过讲道理的方式表达：你错了，你不对。这当然没有满足对方的心理需求，反而会强化对方的愤怒。所以，聪明的伴侣不会和对方讲道理，而是会平息自己的怒气，附和对方说：嗯，你是对的。至于对错与否，可以事后再讨论。争吵关头，先看见对方的情绪和需求，才可以更好地促进夫妻关系。

反问自己，“我真的百分百正确吗？”吵架时，双方站在对方的位置考虑一下，然后再想想，自己还有必要如此愤怒吗？每个人在吵架中都会觉得，自己做得更好、更公平、更让人信服。但我要提醒的是，“我是对的”这个想法，很可能是一个错觉。▲