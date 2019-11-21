很多家长觉得孩子小时候胖点才可爱，到了青春期长个子，体重自然恢复正常。然而到了青春期，很多“小胖墩”不仅没瘦下来，反倒被高血压、糖尿病、心脏病等肥胖伴发病找上门。北京朝阳医院内分泌科主任医师高珊表示，儿童肥胖是一种病，需要及时干预，拖不得。

不少家长疑惑，孩子胖到什么程度需要看病？近日，中国妇女儿童肥胖控制专业委员会发布的《中国儿童代谢健康性肥胖定义及筛查的专家共识》（以下简称：专家共识）给出了答案：身高体重比值（身高体重标准表中有明确指示）超过95%的同龄人，需要到妇幼保健机构评估，及时发现和纠正不当喂养导致的儿童肥胖。

我国是世界肥胖儿童最多的国家，最新的第四次营养健康调查报告显示，全国6~17岁儿童青少年肥胖率10年时间增长了2倍，达到5300万。究其原因，与摄入过多高糖饮料、不健康加工食品以及运动少有关。尽管如此，此前在儿童肥胖就诊方面，我国一直没有统一标准，很多肥胖儿童因此延误甚至忽略就诊。本次颁布的专家共识首次对肥胖儿童就诊标准做出明确规定，2~10岁的儿童，当身高体重比值超过90%的同性别同龄人时属于体重超标，超过95%的同龄人时属于严重超标；10岁以上儿童，除了持续监测体重指数，每年还要定期检查血糖、血脂、肝功、血压，一旦出现异常要尽快就医。

高珊表示，之所以很多肥胖儿童到了青春期还瘦不下来，是因为生活习惯是从幼年期形成的，如果从小就有不好的饮食习惯，长大后不仅难以自动改好，反而更胖。临床发现，有些还没成年的孩子就已经因肥胖导致高血压。儿童期肥胖比成人肥胖危害更大，会引起性发育障碍、个子矮小、运动障碍等。儿童、青少年时期的肥胖者，有75%的概率成人后依然体重超标，发生糖尿病、高血压、心脏病、心脑血管疾病的概率是普通人的2~4倍。

不同地域不同性别年龄孩子的生长发育有差异，单靠家长肉眼很难分辨孩子是只需自行对生活习惯改善以减重，还是达到了需要就诊的程度。高珊表示，一方面，家长要重视孩子在幼儿园、小学每年进行的体检结果，如果查出有肥胖超重情况，要及时采取措施。另一方面，建议家长读懂生长发育曲线图表，辨别孩子在同龄人中的发育程度。

为帮助孩子更好控制体重，高珊给出了不同年龄段的防控重点。

0~2岁，家长应对照身高体重发育曲线表定期监测，如果体重短时间内异常快速增长，可能合并先天性疾病，需及时就诊。

2~10岁，家长要培养孩子的良好饮食习惯，让其少吃零食、甜食，少喝或不喝甜饮料，保证充足睡眠和运动。如果肥胖也不要过于担心，此阶段可塑性强，通过调整生活习惯基本可以逆转肥胖。

10~18岁，孩子在外自主选择饮食增多，家长要做好饮食教育，让其少吃垃圾食品，如有肥胖和肥胖伴生疾病，应及时就医治疗。