突然感觉心脏要“跳”出嗓子眼了，是猝死的先兆吗？

2019年10月20日，山东烟台和湖北荆州举办的马拉松比赛中，出现两宗半马运动员临近终点时猝死事件，新闻一经报道引发网友广泛关注。

通宵追剧、熬夜加班、沉迷游戏、剧烈运动……到底什么才是导致心脏猝死的罪魁祸首？突然感觉心跳加速，像要“跳”出嗓子眼，是心脏猝死的信号吗？

心脏猝死发生率相对不高但后果极其严重

心脏猝死是指急性症状发作后1小时内发生的以意识突然丧失为特征的由心脏原因引起的自然死亡。近年来，我国随着心血管病发生率的增高，心脏猝死的发病率也明显增加。但整体来看，虽然猝死发生率不高，但一旦发生则往往以死亡告终。

出现过这些症状的人群要警惕！

有过晕厥（突然晕倒、意识丧失）、胸闷气短、不明原因的突发胸痛等情况，就应该警惕。专家强调及早到医院进行相关检查，如心电图、超声心动图、血液检测和CT或者磁共振等，有些人可能还要涉及基因检测。

心脏猝死是如何“找上门”的？

就年轻人而言，导致猝死的原因主要有两大类，一种是先天性的，与遗传相关，主要由于基因变异所致的。这种类型的心脏猝死通过做普通心电图检查就可以及时发现。

专家建议如果家族血亲中有人在比较年轻（20-40岁之间）的时候发生过猝死，那么最好及早到医院做一次十二导联心电图，评估一下心脏状况。与心脏猝死相关的疾病包括长QT综合症、短QT综合症、Brugada综合症、早复极综合征和儿茶酚胺敏感性室速等，而这些疾病大多靠一份简单便宜的心电图即可被发现。

另一类是后天因素导致的，最多见的当然就是大家都熟悉的冠心病心肌梗塞之后，另外还有肥厚性心肌病、扩张性心肌病、致心律失常性心肌病以及各种特殊的心肌炎或心肌病等疾病因素。一般来讲，在临床中通过心电图加心脏超声大多也能发现。

掌握心脏猝死的黄金救援5分钟

猝死就是意味着心脏骤停。心脏骤停以后，全身的供血供氧就停止了，而大脑细胞储藏的能量最多只能维持5~6分钟，所以，一旦确认患者心跳停止，在5分钟之内，要尽快进行心肺复苏。当然，现在很多公共场合如机场、高铁站等都配备有自动除颤仪（AED），出现紧急情况就应该尽快使用AED。

第1步 判断患者有无意识

呼喊无应答时，应触摸患者颈动脉、感受鼻腔处呼吸状态并观察胸廓有无起伏。

第2步 胸外按压

两手叠扣，两臂伸直，利用身体重力，垂直向下用力按压两乳头连线中点处。按压频率：每分钟100-120次。每30次胸外按压，2次人工呼吸。

第3步 气道开放

将患者的头偏向一侧，清除口鼻腔分泌物（若有），有假牙的患者要注意取下假牙。

第4步 人工呼吸

气道通畅后应迅速进行口对口人工呼吸。连续吹气2次，每次吹气要见胸廓有明显起伏才表示有效。

如此重复循环5次以后，判断患者状态，若复苏无效，继续按压。

如何预防发生心脏猝死？

最重要的是保持作息规律，健康饮食，避免熬夜和情绪过度激动。定期做心电图检查，可以尽早发现先天性、遗传性可导致猝死的疾病；有过晕厥或者眼前发黑情况的人应该前往医院就诊检查；心脏病患者要注意规范治疗，定期复查。

专家简介

姚焰，现任阜外心血管病医院心律失常中心副主任，一病区（心律失常病区）主任，博士导师。深圳阜外医院心律失常中心主任。