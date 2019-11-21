怕冷怕风咋办？喝点田七人参瘦肉汤
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：补血养气
推荐理由：怕冷怕风，气虚人群
材料：人参10g、田七粉8g、红枣3~5颗，瘦肉250g（3人量）。
烹调方法：人参切片，红枣洗净去核切半，瘦肉飞水后捞起备用；将以上三种材料放入锅中，加入清水1500ml大火烧开后转小火煲1小时，放入田七粉，2~3分钟后熄火加盐调味，喝汤吃渣。（注意田七粉短时间高温溶解补益效果更佳）
汤品点评：
人参性温，特别适合体型虚胖、怕冷、平时疲倦懒言、容易出汗、小便清长这一类气虚人群。气为血之帅，血为气之母，气与血关系密不可分，田七在这里主要起活血补血的作用，再配合能通过环磷酸腺苷“补血”的红枣，铁含量高的瘦肉，补气同时亦补血，这样气血双补才能更好地达到养气的目的。这里需要注意的是，气虚人群除非合并淤血，不然平时注意避免单用田七，以免进一步加重气虚。
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