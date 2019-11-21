患者自助开检验单是有益尝试

11月18日一早，王大妈陪着老伴来到浙江省余姚市妇幼保健院，按前一次的经验，她在自助服务机上点了几下，为患有糖尿病的老伴自助开好了血糖检验单，然后直接付费，马上抽血，再也不用饿肚子了。患者可在自助服务机上给自己开检验单。这是余姚市卫生服务领域“最多跑一次”改革推出的一项有力举措。（11月19日《宁波日报》）

通常情况下，无论初诊还是复诊，也不管检验项目是否必须进行，患者都得先挂号，等医生开完检查单之后，再抽血做检查。由于多数抽血化验得空腹进行，患者往往要饿着肚子等很久。其实，有很多检验项目，连患者都知道是必查项目，比如糖尿病患者每次就诊都得查血糖。假如患者能够自助开检验单，将会节省大量时间，医生的工作量也会随之减轻，其他患者也会因排队的人数减少而受益。因此，这种创新对于多方都有利，是一次有益且必要的尝试。

当然，这项便民举措还有些补丁要打。患者毕竟不是医生，检验单是否开得合适，这是个问题。假如不必做的检查开单做了，就会导致浪费，而必检项目出现了漏项，经医生诊疗后，患者还可能需要二次抽血。这就需要医院在确定自助检验项目时，充分论证自助项目的安全性和必要性。

提供安全系数，不妨借助简易门诊和人工智能医生的力量，通过这些渠道为患者提供合理化建议，提升自助检验的准确性和效率。护士抽血环节，也应成为一个保障安全的重要关口，认真为自助检验单把关。

这项创新之举虽然还不够完善，但不可否认的是医院看到了患者就诊过程中的“痛点”，并积极谋划改善，诚意和思路都值得赞赏。□时本（医生）