倡导缓和医疗 人人必知的权利  

“当生命成为酷刑或累赘，当爱成为惩罚，谁都无权要求你在非人的酷刑中度过余生。”日前，清华大学附属北京清华长庚医院与清华大学公共健康研究中心共同举办“安宁疗护大家谈”分享会。

会上，公共健康研究中心张军介绍了安宁疗护的相关知识，全球每年有2000万人需要生命末期的安宁疗护，但有90%的人得不到妥善的照顾，仅有的一部分安宁疗护资源集中在发达地区，我国的安宁疗护始于1988年，30余年来在内地推进一直较为缓慢。大众对于安宁疗护的认识和接受力还处在较低阶段，需要更多的人突破固有思想，正确地了解安宁疗法。

首都医科大学教授李义庭在会上分享了“安宁疗护与生命伦理”的主题讲座；来自北京大学卫生政策法规研究院的刘继同老师分享了对安宁疗护政策的思考。

近年来的会议与政策、文件在为我国安宁疗护事业发展谋划蓝图。如2016 年 4 月，全国政协第 49 次双周协商座谈会的主题是“推进安宁疗护工作”。2016 年，中共中央国务院印发的《“健康中国 2030”规划纲要》提出：“要重视全生命周期，实现从胎儿到生命 终点的全程健康服务和健康保障，全面维护人民健康”；2017年2月，原国家卫生计生委发布了《安宁疗护中心 基本标准（试行）》《安宁疗护中心管 理规范（试行）》和《安宁疗护实践指 南（试行）》3 个安宁疗护相关的指导性文件，成为我国安宁疗护事业发展的里程碑。安宁疗护在我国推进，除“病房投入数量”“医疗专业队伍”以及更大的政治、经济政策支持等硬性限制因素外，国民的传统理念也是一个重要方面。

分享会最后，中国老年学与老年医学学会安宁疗护分会筹备组负责人周正顺介绍了在京成立的安宁疗护分会的相关情况，安宁疗护分会旨在推动中国安宁疗护事业在学术研究、实务探索、标准推动等一系列行业建设和发展上凝聚力量，助力安宁疗护事业的发展。