毛巾拧多了，也会得网球肘

一天早晨，河南省中医院骨病一科史栋梁主任门诊还没开门，就有一位衣着干净整齐的女士在等待。她一见史主任过来就赶紧说：“大夫，赶紧先给我看看，胳膊肘疼，使不上劲了，是不是别着筋了？”

史栋梁详细询问了病史，得知50多岁的王女士平时比较爱干净，生怕家里有一点灰尘，每天没事就是抹抹洗洗，一刻也闲不下来，生怕哪点不干净。这几天，她总感觉胳膊肘疼，开始没太在意，现在疼得整个胳膊都使不上劲了。

经过检查，史栋梁告诉王女士，她患上了网球肘。

“啥是网球肘？我咋会得网球肘？”王女士说。

“你的网球肘不是打网球得的，是拧毛巾拧出来的。我先给你讲讲网球肘是咋回事吧。”史栋梁说。

网球肘是肱骨外上髁炎的俗称，又名肘外侧疼痛综合征。以肘关节外侧疼痛，用力握拳及前臂作旋前伸肘动作（如拧毛巾、扫地等）时可加重，局部有多处压痛，而外观无异常为主要临床表现。

史栋梁介绍说，如果病变发生在肱骨内上髁，则为肱骨内上髁炎，又叫“高尔夫球肘”，压痛点在肘内侧屈腕时疼痛明显；如果病变发生在肘尖尺骨鹰嘴处，则为鹰嘴滑囊炎，又叫“标枪肘”，压痛点在肘后方肘尖尺骨鹰嘴处，肘关节屈伸轻度受限。

“网球肘是指手肘外侧的肌腱发炎疼痛。疼痛的产生是由于负责手腕及手指背向伸展的肌肉重复用力而引起的。患者会在用力抓握或提举物体时感到肘部外侧疼痛。”史栋梁说，网球肘是过劳性综合征的典型例子，临床上较为常见。手腕伸展肌，特别是桡侧腕短伸肌，在进行手腕伸直及向桡侧用力时，张力十分大，容易出现肌肉筋骨连接处的部分纤维过度拉伸，形成轻微撕裂。

这些人群易患网球肘：1.网球、羽毛球及乒乓球运动员；2.家庭主妇，长期用手搓洗衣服、提持重物、切菜、拖地板、抱孩子以及其他需要用前臂和手腕活动的家务活；3.厨师，长期端锅炒菜；4.建筑工人、泥瓦匠、石匠、钳工等，反复使用前臂；5.钢琴老师——长期抬肘演练钢琴；6.操作电脑者，7.任何过多和重复使用这些肌肉，反复作前臂旋转、用力伸腕动作的职业均是网球肘的高发人群，而且好发于右手。

“患上网球肘后，首先避免引起疼痛的活动，疼痛消失前尽量制动，不要运动。”史栋梁说，治疗以手法治疗为主，同时配合药物、理疗、针刀等。（记者 林辉）