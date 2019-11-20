男子寒战高热6天患上肝脓肿

最近，38岁的张先生因寒战高热6天，在社区医院打针吃药不见好转，转至长沙市第三医院。张先生入院进行B超检查，医生怀疑其是肝脓肿，体温高到体温表测不出温度，经专家紧急进行超声引导下肝脓肿穿刺，终于转危为安。

一周前的下雨天，张先生冒着细雨踢了两个小时足球，之后吃了两场夜宵，喝了6瓶冰啤酒，玩到次日凌晨2时才回家。大清早又开长途车回老家办事，在老家忙了一天觉得有点感冒，自行吃了几粒消炎药和退烧药，尽管随后出现了发烧、寒战、头痛等症状，但他还是坚持从老家开车赶回长沙，当晚在社区医院打针治疗。接下来的两天，他的体温居高不下，不得不转入长沙市第三医院就诊。

当晚，超声医学科和普外科医生团队为张先生进行经皮经肝脓肿穿刺引流术，术中抽出70毫升黏稠黄白色脓液并送检。术后张先生体温降至37℃～38℃，生命体征平稳。

普外科副主任医师倪斌表示，导致张先生肝脏脓肿的是一种叫肺炎克雷伯杆菌的细菌感染所致，估计先是肺部感染了这种细菌，细菌经血液循环到达肝脏，在肝内繁殖发生肝脓肿。张先生接连几天应酬、饮酒、劳累，加上受凉，导致其抵抗力下降，给了细菌可乘之机。

倪斌指出，肝脓肿是一种严重的感染性疾病，好发于糖尿病、肝胆肿瘤、胆管结石等基础疾病的患者。临床表现为寒战、高热，腹痛、黄疸、恶心呕吐等症状，如果不能及时、有效治疗，会引起脓毒血症，死亡率10%～30%。