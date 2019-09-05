众多家长会谈“热”色变，焦虑孩子的身体，对发热有种莫名的恐惧。发热是一种症状，见于很多种婴幼儿疾病，轻的如感冒，重的则包括肺炎、脑炎等。发热本身对人的身体并没有危害，只有因脑炎、肺炎等疾病导致脑组织、肺脏等受侵害才可能造成不可逆影响。因此家长不可贸然给孩子降温，而是要对发热有充分的了解，以免延误或加重病情。

体温升高须辨别生理性和病理性，一般将腋温≥37.5℃定义为发热。37.5～38.0℃称之为低热；38.1～39.0℃称之为中热；39.1～40.9℃称之为高热；≥41.0℃称之为超高热。

孩子衣被太厚，剧烈活动、情绪激动、进食、排便，室温过高、空气流通不好等都会使体温暂时升高。而感染性发热是小儿体温异常升高最常见的病因。如果孩子出现发热，但全身情况良好，特别是精神状态没有异常，可能只是生理现象，密切观察即可。但是如果家长针对这些原因采取相应干预，仍高热不解，就需要考虑发热的原因而及早就医。

儿童发热简单处理方法

物理降温：保持患儿皮肤清洁，及时更换汗湿的衣被，亦可适当减衣。

补水：注意补充水分，白开水、果汁、电解质等都可以给孩子应用，避免脱水。

药物治疗：腋温≥38.5℃以上且伴有体痛不适，可以服用退烧药。

休息：退热处理后，让患儿多休息。

常见的小儿发热推拿穴位

清天河水

【位置】在前臂内侧正中，自腕横纹至肘横纹成一直线。

【操作】用食、中二指指腹，从腕横纹起，推至肘横纹，称清天河水。

【次数】100～500次。

【作用】清热解表、泻心火、除烦躁、润燥结。

【主治】一切热证。外感发热、内热、潮热、烦躁不安、口渴、弄舌、惊风、口舌生疮、咳嗽、痰喘、咽痛等症。

退六腑

【位置】在前臂尺侧自肘关节至掌根成一直线。

【操作】以食、中二指指腹，自肘关节推至掌根，称退六腑。

【次数】100～500次。

【作用】清热、凉血、解毒。

【主治】高热、烦渴、惊风、大便秘结等症。

掐揉内劳宫

【位置】掌心中，屈指当中指指尖之中点。

【操作】以拇指甲掐揉之，称掐揉内劳宫。

【作用】清热除烦、熄风凉血。

【主治】发热、烦渴、口疮、便血等症。

推脊

【位置】大椎至长强成一直线。

【操作】医者用食、中指腹自上而下做直推法，称为推脊。

【次数】推100～300次。

【作用】调阴阳、理气血、和脏腑、通经络、培元气等。

【主治】发热、惊风、夜啼、呕吐、便秘等。 （于全君）