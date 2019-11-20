怎么吃控糖、控体重？手掌法则告诉你

糖尿病要控制血糖，饮食疗法是基础。但是到了餐桌上，不知不觉吃过量，如何把握进食量，以及该如何把握营养搭配？

广东省中医院芳村医院内分泌科主管护师刘琦特别演示了一套手掌法则，既形象生动，又易操作，相信如果糖尿病患者或者糖尿病前期人群，甚至健康人群，按照这个方法来选择食物 ，控糖、控制体重也不是什么老大难的问题了。

伸出您的手，来来来，我们看看到底如何吃。

1、碳水化合物：一个拳头。刘琦说，可以根据自己拳头大小选择一顿所需吃的主食量（碳水化合物需求量），例如馒头、花卷、米饭等。水果一天需要量则相当于1个拳头大小。

2、蛋白质：一个掌心。50克的蛋白质（鸡蛋、牛肉、虾、牛扒等）相当于掌心大小、约为小指厚的一块。每天吃50-100克的蛋白质，即可满足我们一天的需求。

3、蔬菜：两手抓，两只手能够抓住的菜量（1把）可相当于500克的量，每天进食500至1000克蔬菜可满足需要。当然这些蔬菜都是低碳水化合物蔬菜，如绿豆、豆芽、卷心菜等。

4、脂肪：一个拇指尖。要限制脂肪（黄油、植物油）的摄入，每天仅取拇指的尖端（第一节）就足够。

5、瘦肉量：一指厚两指宽，切一块与食指厚度相同，与两指（食指和中指并拢）的长度、宽度相同的瘦肉相当于50克的量，可满足一天需要。

Tips：调料与水分

盐、酱油等调料含钠离子很多，这些食品营养价值低，食盐摄入量限制在每天6g以内，同时，还要限制摄入含盐量的食物，例如味精、酱油、加工食品、调味酱等。

另外，我们每个人每天都要补水，除了饮食中有部分水，每天还应喝1500-2000ml的温开水（6-8杯水）。摄入蛋白质食物多、锻炼强度大、出汗多等情况下，都应适当多喝水。（羊城晚报记者 张华 通讯员 吴远团）