如何正确监测血糖？专科护士提炼五个要点
糖尿病人监测血糖十分重要，它是辨路之马，是跟用药、运动、饮食具有同等地位的治疗方法，用对了，一样可以帮助降血糖哦。广东省中医院内分泌科钟淑琴专科护士指出，因为血糖监测能及时发现低血糖和高血糖，掌握血糖波动，指导用药和饮食，监测低血糖发生，预防酮症酸中毒。
既然监测血糖这么重要，糖友们就必须重视。接下来就看看究竟具体如何操作了，钟淑琴专科护士说，这其中有五个要点。
首先，糖友们自己要准备一个血糖仪，随时测量。现在市面上常见的血糖监测仪很多，钟淑琴专科护士说，我们平时最常用的采血部位是手指尖端。但十指连心，反复测定血糖可能会导致十个手指“千疮百孔”。相信老病人对此必定深有体会。
现在随着血糖仪的发展，采血部位已经不再局限于指尖了。有些品牌的血糖仪，采血部位已经扩大到手掌、胳膊、大腿、小腿等多个部位了。另外，大家要记得，采血的时候不要用力挤压，否则测定结果可能就不够准确了。
有了测量仪器，还要注意测量的时间。血糖监测的时间也有一定的讲究：两前一后。一般在餐前、餐后2小时、睡前或者出现低血糖症状或是进行了剧烈运动以后进行监测。
（1）餐前：
适合：当血糖水平很高或有低血糖风险时。
（2）餐后两小时：
适合：当空腹血糖已获良好控制但仍不能治疗达标（HbA1c<7%）。
（3）睡前：
适合：注射胰岛素的患者应测睡前血糖；若胰岛素治疗已接近达标，但空腹血糖仍高或怀疑夜间低血糖情况下可加测夜间，也就是凌晨的血糖。
第二，采血的量。到医院抽静脉血来测血糖，需要的采血量约为2毫升，但是用血糖仪测的话，采血量就少很多，大概需要3微升血量，而用量最少的血糖仪只需要0.3微升，又节约了90%！
第三，采血深度的调节。人的皮肤有薄有厚，不尽相同。采血笔在设计的时候也充分考虑了这一情况，设置了可以调节不同的穿刺深度，并且用数字来表示。数字越小，刺得就越浅；数字越大，意味着采血针扎得深度越深。糖友在测血糖的时候记得根据不同采血部位的皮肤选择最适合自己的穿刺深度。
第四，在测试前必须核对血糖仪显示屏上的代码和试纸瓶上的代码是否一致。
第五，血糖试纸的保存。钟淑琴专科护士提醒，血糖试纸开封使用后要盖紧瓶盖，避光，没有必要放冰箱，但也不能放在外面被太阳暴晒，最好是放在阴暗干燥处。一般来说，一瓶试纸最好在开封后3个月内用完。此外记得，温度过低或过高，也都会影响血糖仪的正常工作。（羊城晚报记者 张华 通讯员 吴远团）
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