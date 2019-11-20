虫草花响螺汤 滋阴补虚养气血，初冬平补之佳品

立冬过后气温渐降，但是广东的冬天来得晚，现时气候正由深秋向初冬过度，此时养生要顺应气候变化，兼顾秋燥和冬干，也可适当平补增加能量储备。广州市第一人民医院药学部中医师李欣指出，初冬平补重在滋阴润燥。

推荐食疗方：虫草花响螺汤

材料：虫草花20克、核桃肉30克、干响螺片20克、母鸡半只、红枣5个、生姜3片

制法：虫草花稍稍冲洗即可，其余材料清洗干净，响螺片提前泡发，红枣去核；母鸡砍块、焯水；汤锅中加入适量清水煮沸，放入所有材料，武火煮沸后转文火煲1-1.5小时，食用前调味即可。

功效：补益肺肾、滋阴润燥、补气养血。

李欣指出，虫草花，又名蛹虫草、北冬虫夏草，是人工培养的蛹虫草子实体，属于可食用真菌。《新华本草纲要》记载其：“性味甘、平，入肺、肾二经，有补肺肾、益精髓的作用”。现代研究显示，虫草花含有丰富的蛋白质、氨基酸、虫草素、甘露醇以及多糖类等成分，对调节人体免疫功能，提高抗病能力有一定帮助。

核桃味甘，性温，入肺、肾、大肠经，有补肾助阳、护肺敛肺、润肠通便之功。搭配秋冬佳品滋阴润燥的响螺肉以及温中益气、补精填髓的鸡肉，佐以补气养血的大枣，全汤汤性平和，带有菇菌类的香气，实为秋冬调补的好汤饮。

专家指出，本汤品适用于肺肾两虚引起的眩晕耳鸣、健忘不寐、腰膝酸软、久咳虚喘、不耐劳累等症，也适合秋冬季皮肤干燥，手足不温，体质虚弱者调补服用。（羊城晚报记者 张华 通讯员 黄月星）