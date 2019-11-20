蜂蜜润燥通便正当吃， 你买对了吗？

现在天气干燥，很多人都出现便秘等不适，这个季节最适合早晚喝点蜂蜜水了。可是蜂蜜市场鱼龙混杂，如何才能买到原生态的蜂蜜呢？中国养蜂学会全国蜂友互联网专委会主任、CBFU中国蜂友联盟创始人吴发辉介绍，可以从价格、颜色、性状等几方面来辨别。

一看价位

选蜂蜜首先要看价位，太过便宜的蜂蜜最好不要买，低于正常成本价有可能是水蜜、浓缩蜜，甚至是勾兑蜜（也就是假蜜）。

【纯天然蜂蜜】蜜蜂首先采集花蜜，然后再在蜂巢里经过一系列的自然酿造程序，通常七天以后，蜜蜂会用一层蜂腊把蜂蜜封存起来，相当是告诉它的主人，这个蜂蜜已经成熟了。像这种蜂蜜是不用经过任何人为加工的，直接就可以食用，所含有的营养物质，尤其是活性酶也最丰富，长期食用对人体有很多益处。

【水蜜】就是蜜蜂采回来的花蜜，还没有经过蜜蜂一系列酿造程序，被提前取出来售卖，这样蜂蜜就是水蜜。之所以叫水蜜就是因为这种蜂蜜的水分含量很高，不容易保存，很容易变质。

【浓缩蜜】蜂蜜加工企业收购了水蜜后，为了防止因水分太高而发酵变质，再通过高温浓缩去水的方法，把水蜜通过人为加工的方式变成高浓度蜂蜜。虽然这种浓缩蜂蜜水分少，容易保存，但是高温加工的过程会把蜂蜜中的很多活性酶都破坏了，而且会把蜂蜜的“特性”也转变了。众所周知，天然的蜂蜜是有清热、解毒、润燥的效果，很多人群会选择喝蜂蜜水来改善便秘。但是高温加热过的蜂蜜变“燥性”了，这就是很多便秘人群越喝蜂蜜越便秘的原因。

【假蜜】也叫做勾兑蜜，是人为通过各种化工原料勾兑出来的蜂蜜，在所有的蜂蜜中这种蜜的价格最便宜，但是长期食用对人体有害无益。

那么蜂蜜的合理价格是多少？吴发辉给记者算了一笔账，纯天然的蜂蜜生产周期长，相应成本高，再加上运输费用、商品包装、中间渠道等，一瓶500克的天然蜂蜜在卖场销售，一般不会低于30元。低于这个价格的有可能是浓缩蜜、水蜜，或假蜜。

二看颜色、性状

吴发辉介绍，选蜂蜜的第二个技巧就是看颜色、性状。我们在市面上常常能看到不同的蜂蜜，如枸杞蜜、黄芪蜜、槐花蜜、茶花蜜等等，每一种蜂蜜都有其自己特有的颜色、性状和味道。消费者在购买蜂蜜前对此稍微做点“功课”，就可以避免买到假蜜、劣质蜜。

以枸杞蜜为例，这种蜜的特点是刚从蜂巢取出来时是浅色液体状，通常几天后就会自然凝结为乳白色的固体状，如果你在超市或网上买到的枸杞蜜是棕色的液体状，那么你买到的肯定不是真正的枸杞蜂蜜了。

三尝味道、闻气味

吴发辉介绍，选蜂蜜的第三个技巧就是闻气味、尝味道。天然蜂蜜的气味有一种自然、均匀、淡雅的香味，如果闻起来香气扑鼻，甚至有些刺鼻，那么则有可能添加了香精。天然蜂蜜的味道尝起来也不会过甜，在甜味中会蕴含许多丰富的味道，在嘴里含一会儿，能品出各种味道，如果蜂蜜过甜则可能是添加了糖浆。

四用矿泉水冲调

活性酶是天然蜂蜜的一大特性，经过加工的蜂蜜或者假蜜是不具备这个物质的，活性酶在蜂蜜中，以泡沫的丰富程度显示，养蜂人在摇蜂蜜时，蜜桶里经常有丰富的泡沫，而且久久不散。所以选蜂蜜的第四个技巧，就是可以将蜂蜜倒入盛有半瓶水的矿泉水瓶内，摇动至蜂蜜完全溶解。这时观察蜂蜜水的表面是否会形成一层白色泡沫状物质，且白色泡沫是否细腻均匀，这层白色泡沫就是蜂蜜的活性酶。如果将蜂蜜水静置，这层泡沫很长时间都不会消退，甚至放上一天泡沫都可能不会消退。如果蜂蜜水的表面没有形成白色泡沫，或白色泡沫不够细腻均匀，或泡沫很快消退，则说明买到的是假蜂蜜或劣质蜂蜜。（陈辉）