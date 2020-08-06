不同花蜜，营养差不多

山东读者贺女士问：如今市场上有各种各样的蜂蜜，比如槐花蜜、玫瑰蜜、桂花蜜等，它们之间有啥区别呢?

美国普渡大学农业与生物工程系食品工程博士云无心答：蜂蜜来源于花蜜。蜜蜂吸取了花蜜吃到胃里，在酶的作用下发生水解转化，成为葡萄糖和果糖的水溶液，然后把这些糖溶液吐出来再吞回去——在这个“吞吞吐吐”的过程中，水分蒸发，糖被浓缩，并且保留了一些蜜蜂消化液中的成分。最后得到的蜂蜜主要成分是糖，能占到蜂蜜的80%以上，其次是水，有百分之十几，其他成分加起来不到1%，组成很繁杂，比如维生素、矿物质、少量的酶等。这些物质对于蜂蜜的“营养价值”和“差异化”没有什么影响。蜂蜜中会含有一些来自花的风味物质——不同的花风味不同，也就导致蜂蜜的风味有所不同。此外，不同的蜜蜂、不同的养殖状况，还可能导致蜂蜜的色泽、黏度等有所不同。市场上的槐花蜜、玫瑰蜜、桂花蜜、龙眼蜜等，只是指蜜蜂采集的花蜜有所不同而已——这种不同对蜂蜜的风味外观可能有影响，但营养成分并没有本质区别。

蜂蜜中含有一些抗菌成分，比如过氧化氢和甲基乙二醛等。但对于消费者来说，蜂蜜的“抗菌作用”只是在外用涂抹伤口的用途上得到了权威认可，而通过食用抗菌，不同的“专家”众说纷纭——不过我们应该明白一点：如果某种食物具有良好的抗菌性能，那么就相当于不停地食用抗生素，对于肠道菌群的健康不见得是有利的。

有的人吃蜂蜜，仅仅是因为喜欢它的风味和口感。还有很多人吃蜂蜜，是因为传说中的各种“保健功效”。对于传说中的各种功效，现代科学做了许多研究，试图确认那些传说的功能。在很多研究里，蜂蜜的作用跟安慰剂差不多，也有一些研究显示了“可能有用”，而别的研究者却不能重复。因此，为了那些可有可无的“保健功能”，去承受那么多的糖和热量，并不划算。