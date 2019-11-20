有高血压还能去做运动吗？听听专家怎么说

我血压高，不敢运动，怕一动血压更高。”78岁的许大妈说。“我怕不锻炼身体差，每天都坚持走1万步，但血压就是偏高……”88岁的陈大爷说。很多高血压患者觉得自己日常的血压都控制不好，再运动会有危险，不安全。到底高血压人群是否该运动？怎么动？

广东省人民医院心血管内科谭虹主任医师指出，科学的身体活动可以预防疾病，愉悦身心，促进健康，对于高血压患者，更是鼓励他们量力而行去运动，因为健康的生活方式是治疗高血压的措施之一；当然运动有类别和强弱之分，不同年龄和不同病情的患者，应该选择不同的运动方式。

A、选对项目：有氧运动为主

我国以高血压为代表的慢性病患者人数一直持续增加。不同年龄的高血压患者，应该如何选择适合自己的运动项目呢？

谭虹建议，所有运动都要建立在控制好血压的前提下进行，血压过高，未完全控制在正常值的时候，不适合中强度运动，但适当的散步等日常活动仍然可行。

而年轻的高血压患者，可以做中高强度的有氧运动，比如骑车、跑步、打篮球等，每周至少坚持5天、每次30分钟以上；同时还可以配合一些力量型的训练，比如哑铃、仰卧起坐等，每周2-4次。此外，游泳也是不错的选择。

对于老年高血压患者，如果没有做中高强度运动的习惯，可以做增强平衡力的练习，如单脚站立、脚跟站立、闭眼站立等，还有预防跌倒的练习，也可以睡在床上进行双脚运动的练习，以锻炼下肢的力量和柔韧性。一般每周5天、每次30分钟，如果行动不便，也应该保证一周三天以上的运动频率。

谭虹提醒，运动的目的是活动手脚，不让肌肉萎缩、关节僵硬，因此最好不要单纯地选择一种运动，多种形式的运动结合会效果更佳。

B、选对时间：切忌清晨空腹运动

都说“一日之计在于晨”，很多中老年人喜欢清晨在空腹时外出去公园做运动。其实，谭虹指出，一天中最适宜运动的时间是下午的4点到5点。为什么？第一，清晨的6点到10点是人血压的高峰时刻，运动会使血压升高，增加高血压的危险，而且空腹运动相对容易导致低血糖，因此，运动前应该先吃点东西；第二，对于环境而言，傍晚是一天里空气氧气含量最高的时候，适宜运动；第三，运动前应该按医嘱先服药，以避免运动时血压升高。

C、有多种疾病的人怎么办？

不少中老年高血压患者同时还患有多种疾病，比如糖尿病、冠心病、房颤、肺动脉高压等。谭虹建议，有复合型疾病的患者，运动前最好先咨询心内科大夫，医生会依据患者的病情轻重，给予个性化的建议。

谭虹曾收治过一位50多岁的男性患者，此人患高血压有七八年，同时患有主动脉夹层的并发症，需吃多种药物，但规律的药物治疗将病情控制得不错，再加上他经常游泳锻炼，血压一直控制得很好。

谭虹认为，如果病人刚经历过较严重的疾病，选择运动更要注意循序渐进，逐渐加量。如果在正常静坐的时候，都有心衰（比如胸闷不适）的表现，就不适宜户外运动了，可以在状态稳定时在家里客厅走一走；等症状减轻后再到户外短时间散步，状态再好一些，可以提高走路的速度，增加活动的时间。

专家强调，无论哪种运动，最重要的是不会引起身体不适，如果觉得身体不适，不要硬撑，要及时就医。

运动误区

1、“运动一定可以降血压？”

运动过程本身就是一个心率跟血压升高的过程，但是运动后有利于血压降低。规律且适宜的运动能帮助患者降低血压3-5个毫米汞柱，但这个数字有个体差异。高血压是一种慢性病，是不可逆的，运动、药物等治疗方法，都是减缓疾病恶化从而降低致残、致死的风险。从总体来看，运动确实能改善高血压病人的总体病情，而药物治疗是最主要且有效的方法，运动不能替代。

2、“日行万步，就能保持健康？”

日行万步，是在身体可以承受的前提下因人而异的一种锻炼方式。有的患者明明已经身体不适，仍然坚持行走，这对身体而言有百害而无一利，运动应当量力而行。对于年过七旬的长者而言，追求日行万步会令膝盖磨损过度，肌肉过度疲劳，得不偿失，在身体耐受的情况下，每天走6000—8000步较合适。（文/羊城晚报记者 陈映平 实习生 谢佳熳 通讯员 靳婷）