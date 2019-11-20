不吃早餐致晕倒 生活不能如此敷衍

据报道，地铁武汉商务区站平均一个月有15名乘客因赶时间没吃早餐而晕倒。为规劝年轻人注意身体，该地铁站在工作日早高峰时段，反复播放广播提醒乘客吃早餐。

播放提醒广播让乘客吃早餐，具有润物无声和潜移默化的作用，既是地铁运营方减少乘客晕倒的必要之举，也是培养健康与安全意识的长效策略。透过现象看本质，因不吃早餐而出现高频率的晕倒现象，年轻群体对身体的透支与消耗状况，的确令人忧虑。

处于就业或创业初期的年轻人，承担着繁重的生存与发展压力。他们每天忙碌而焦虑，紧张而充实，几乎达到了“忘我”的地步。因为太过匆忙而无暇吃早餐，耗时费力的通勤占用了大量的时间，把原本可以闲适的休息和就餐时间给浪费掉，每天就像运转不停的陀螺，一刻停歇的时间都没有。每月15名晕倒乘客的背后，是一个群体生存状况的浓缩，也是那些匆忙行走和打拼在路上者的真实写照。

忙而顾不过来，确实是最合理的客观因素，而不吃早餐的风险，稍有常识的人也不难知悉。不吃早餐有诸多健康危害，其中最突出的是，会导致血糖水平大幅下降。美国国立卫生研究院发布的数据显示，低血糖会引发一系列症状，如颤抖、头晕、虚弱、头痛、刺痛和心率加快，最终导致人昏倒。患低血糖的人要及时补糖，病患要在身上备用一些糖果，或者外人递一些糖果，但最好的“糖果”，其实就是每天有规律吃早餐，而非空腹出门。

时间就像海绵里的水，挤一挤总会有的。时间再紧，生活再忙碌，吃一点早餐的时间总还会有的。虽然不能选择优雅的就餐，但简单的应付并不困难。家用电器如此方便，煎蛋、熬粥、烧奶茶，哪怕是泡一袋方便面或者麦片冲剂，都可以填填空瘪的肚腹，暖暖空转的肠胃，而不是翻身起来匆忙洗漱一番，就投入到了紧张的工作中。

现在的年轻人，最擅长的莫过于透支自己的身体，熬夜、酗酒、吃夜宵，热衷于速成食品或重口味食品，习惯性晚上玩手机、追剧或打游戏，很多人到凌晨才睡觉。“过劳”是危及健康的外在表象，苟且、敷衍才是最危险的因素。放纵欲望、无所节制、不懂爱惜，久而久之养成了不良的生活习惯。睡眠不足、缺乏锻炼、不良饮食以及长时间地沉迷于手机、电脑等电子产品，这些不良生活习惯相互感染与影响，继而成为一种普遍性现象。

现在一些年轻人身体越来越差，让他们吃一顿早餐已成为奢求。健康的身体是年轻人最大的资本，如果你不爱惜，就会很快丧失自己最大的资本，终将会为此付出代价。漫画/陈彬