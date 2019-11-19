2019年首都癌症论坛在北京召开
近日，由首都医科大学、中国抗癌协会主办，北京世纪坛医院、首都医科大学肿瘤学院承办的2019年首都癌症论坛在北京召开。
首都医科大学附属北京世纪坛医院临床基因与细胞工程中心主任钟晓松主持“转移复发肿瘤的个体化免疫细胞治疗（CAR-T）”分论坛。
会上，肿瘤界专家学者就肿瘤的免疫治疗、肿瘤缓和治疗、临床试验等进行深入探讨，并介绍当前国内外肿瘤诊治最有价值的学术研究和肿瘤防治新概念。
据悉，钟晓松是华人中最早做CAR-T研究的学者之一，2002年在纪念斯隆-凯特琳癌症中心实验室工作，2006年加入美国国家肿瘤研究所（NCI），参与设计了靶向CD19以及其他靶点的CAR-T的研发，2015年回国。
“最终我选择世纪坛医院，因为世纪坛医院的领导非常重视和支持对这项技术的研究。刚来时只有一个小实验室，一切都得从头开始，组建研究中心，建造标准厂房，开展动物实验，着手进行脑胶质瘤的研究，这其中也得到了北京科委的大力支持。现在我院正在做有关这方面的临床实验和招募病人”钟晓松表示。
钟晓松指出，虽然CAR-T治疗在实体瘤中的研究进展缓慢，但在神经胶质瘤和部分实体瘤也取得一些进展。“我们认为CAR-T细胞治疗并不是唯一性，应该还有其他方法，这是我们即将要做的事情。”
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