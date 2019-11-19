举办早产儿全程个体化营养病例大赛 推广早产儿早期营养支持 

11月16日，由《中华新生儿科杂志》编辑委员会主办，雀巢（中国）有限公司协办的“例证营养 早启全程”2019早产儿全程个体化营养病例大赛总决赛在北京举办，来自广西壮族自治区妇幼保健院的医生赵丹凭借对病例“旺旺历险记”的呈现，获得本次比赛第一名，北京大学第一医院的医生黄晓芳和中南大学湘雅二医院的医生万丽佳分获第二名和第三名。

本届早产儿全程个体化营养病例大赛自今年5月启动以来，历时6个月，经过了海选、城市赛、大区赛的层层选拔和角逐，来自北京、上海、广州、成都、重庆、吉林、湖南、广西的8位参赛者脱颖而出，进入北京总决赛。决赛中，选手们通过分析早产儿临床病例，对照相关指南，对临床实际工作进行总结和反思，展示了各自的演讲风采。专家评委们通过点评、提问和讨论，与选手积极互动，使选手获取对病例新的感悟，找到自己的不足。

《中华新生儿科杂志》总编辑冯琪表示，我国每年有将近120万早产儿出生，规范的临床救治和科学的营养支持对提高早产儿的存活率和促进远期健康至关重要。今年的病例比赛得到了来自全国儿科医生的积极参与，共收集病例177份。城市赛和总决赛均通过线上直播的方式，覆盖全国2000余家医院，累积16000多人次的收看，让更多的新生儿科医生收看比赛并从中获益。

《中华新生儿科杂志》编辑部主任姜毅表示，营养支持是早产儿早期疾病治疗及恢复、远期健康成长的基础，早期营养支持意义重大。搭建病例大赛这种形式的专业学术交流平台，对规范早产儿全程营养管理及提高早产儿临床诊治水平具有积极的作用。