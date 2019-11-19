喝含锂水，有助防老年痴呆

2019年高口碑综艺《忘不了餐厅》将阿尔茨海默病带入了公众视野，让更多人认识了阿尔茨海默病人群。

阿尔茨海默病（alzheimer's disease，AD）被称为“上帝的恶毒魔咒”，它痛苦地带走一个人的认知、思考、行动能力，病人甚至无法正常说话、吃饭、找到回家的路。中国目前至少有5000万老人患有不同类型、不同程度的认知障碍，而阿尔茨海默病患者已达600万人。有人预计到2050年，这个数字将超过2000万，居世界第一。并且，阿尔茨海默病的发病率和患病率随着年龄增长，几乎每5岁增加一倍。

4类人群患病风险更高

多项国内外研究表明，有家族病史人群、过度肥胖人群、高血压人群和抑郁状态人群患阿尔茨海默病的概率更高。如有痴呆家族史的老年人发病风险会增加；30多岁的肥胖人群发病风险是正常人的3倍；对高血压人群来说，50岁人群收缩压超过130毫米汞柱时，罹患该病风险也会增加。研究还发现，罹患抑郁症或正处于抑郁状态下的女性，更容易患上阿尔茨海默病。

因此，高风险人群应从40岁左右就开始及早关注、预防，从而降低患病概率，比如：控制体重、保持思维的敏捷度和活跃度、有效控制血压。

阿尔茨海默病，或与身体缺乏“锂”元素有关

除了上述原因会增加患病风险外，阿尔茨海默病或与身体中的微量元素——锂元素密切相关。

近年来，越来越多研究证实了锂与认知的联系，特别是与阿尔茨海默病之间的关联。锂具有延缓阿尔茨海默病主要病理改变的作用。锂治疗能够增加人体血浆中BDNF浓度，从而改善认知能力。BDNF的全称为“脑源性神经营养因子”，是在脑内合成的一种蛋白质,它广泛分布于中枢神经系统内。

锂元素不仅可保护大脑认知功能，还会给人体健康带来更多益处。锂是一种“情绪元素”，摄入不足会出现情绪低落，易怒和易激动。自1949年发现锂盐可治疗躁狂型抑郁症以来，锂盐药物在全球获得广泛应用，并成为长期治疗双相情感障碍最有效方法。

锂对神经组织具有保护作用。研究证实锂对神经组织和血液有保护作用，可通过多种机制阻止神经元凋亡。

锂能促进干细胞的增殖。干细胞是生命的起源细胞、组织器官发育的原始细胞。研究发现，锂可增加某些种类造血干细胞的数量。

锂还有抗氧化、抗衰老的作用。日本大分大学科学家寺尾调研发现：饮用水中锂含量越高，人的全因死亡率越低。

健康饮水帮助摄入锂元素

来自丹麦的Kessing团队收集对比了从1970年至2013年丹麦所有的50-90岁人的数据。得出结论：长期的饮用水中锂含量的增加与较低的痴呆发病率相关。哥本哈根大学科学家对丹麦一些地区的痴呆患病率和水中天然锂含量做了比较（丹麦有超过80万人饮用这些地区的水）。研究发现，水中锂含量高的地区的痴呆患病率减少了17%。

水是人体健康重要的一环，水中的矿物质也是。锂元素广泛存在于各种食物中，其主要的食物来源是谷物和蔬菜。不过，与蔬菜相比，饮用水来源更加长期和稳定。矿泉水中较高含量的锂可以很快地被人体吸收，并且能够对阿尔茨海默病起到积极的预防作用。

自1987年至今，我国饮用天然矿泉水国家标准一直将锂元素的含量纳入天然矿泉水的特征界限指标之一，锂含量大于0.20mg/L的矿泉水通常被称为含锂型天然矿泉水。据悉，中国饮用水知名品牌农夫山泉已推出一款含锂型天然矿泉水，锂含量超过0.2 mg/L，能够帮助摄入人体所需锂元素。▲ （顾 白）