老人流鼻血煎百合黄芩

秋冬季节，燥邪当道。肺为华盖，最易受燥邪侵袭。肺开窍于鼻，中医认为：“鼻中出血，乃肺经火旺，迫血妄行，而从鼻窍出”。老年人大多血管脆性大，天气转凉后血管收缩，加上天气干燥使得鼻腔黏液被蒸发，容易导致流鼻血。老人流鼻血复发率高，有一定危险性，应预防。秋冬季节感觉鼻咽烘热、喉干舌燥、易流鼻血的老年人，除了在鼻黏膜涂些凡士林软膏，控制好血压外，推荐服用百合黄芩饮，可养阴清肺、凉血止血。

取百合100克、黄芩20克、蜂蜜20克；将黄芩洗净切片，放入锅中炒至微黑，加入适量水，煎煮约30分钟后，去渣取汁待用；百合洗净，剥取鳞片，入锅，加水适量，用小火煨炖至熟烂；把煎好的黄芩汁兑入煮好的百合中，再加入蜂蜜，搅匀后当点心随量服食。

百合为方中君药，其味甘性微寒，入肺、心二经，是清肺润燥、宁心安神的药食兼用之佳品，尤其擅长治疗肺阴不足、虚热有余、累及百脉、血热妄行等肺热上壅所致的流鼻血、咳嗽、痰中带血丝等病症。黄芩为方中臣药，味苦性寒，归肺、大肠经，能清肺泻火、凉血止血。在清热“五黄”中，它轻虚上行，擅长清肺热等上焦之火，《本草纲目》认为它能治疗“诸失血”，对咳血、鼻出血、牙龈出血等热入血分、迫血妄行者常有良效。炮制时将黄芩炒至发黑若炭，除了缓和其寒凉之性，以免体虚老人不能耐受过于寒凉的药物，还可增加黄芩的止血功效。中医五行学说认为，黑可制红，有“血见黑必止”的说法，如茜草炭、蒲黄炭等止血功效大大加强。蜂蜜味甘性平，为佐药，除了可缓和药性、改善味道，本身也有缓中止急、养阴清肺、润肠通便的功效。

中医认为，燥性干涩，易伤津液。肺失润降可致肺热闭郁，热为阳邪可灼伤血络，导致气血上逆，发为鼻衄（音nǜ）。本方上清肺火，下通大便，引火下行，清热不忘养阴，使邪有出路，肺气得降，血脉自宁。鼻衄伴口干口渴者，加入麦冬、生地各20克煎水，可生津止渴、凉血止血；便秘者加入沙参、玉竹各30克煎水，可养阴润肠。▲