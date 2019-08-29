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腰椎间盘突出疼痛如何缓解

2019年08月29日09:43 来源：人民网-生命时报

客户端读者任先生问：我今年50岁，已有多年腰痛史。做检查发现腰3、4椎间盘突出、腰椎骨质增生，服用中成药已有半年，但没有明显效果。现在腰疼比较厉害，是否要手术？怎样缓解疼痛？

火箭军特色医学中心骨科副主任医师陈福文解答：腰椎间盘突出症是一种常见疾病，其病因有退行性改变、损伤、遗传等多种因素。腰痛是大多数患者最先出现的症状，发生率达90%以上。由于病因复杂，因此不能盲目用药，也不能随意做一些推拿按摩，以免延误或加重病情。

你服用中成药已有半年，却没有明显效果，需要立即去正规医院骨科做影像学检查（腰椎正侧位、过伸屈曲侧位X片以及腰椎核磁）、查体等明确腰疼原因，再行进一步处理。医生会根据检查结果综合判断是否需要手术。

腰椎间盘突出患者，在日常生活中要注意6点。1.注意劳逸结合，用腰姿势要正确，避免超负荷搬运或抬举物品。2.避免长时间弯腰工作，否则可能导致腰肌劳损，继而发展为脊柱劳损退变。3.避免睡太软或太硬的床。4.避免久坐和久站，即使不得已需要久坐久站，之后要注意活动腰部，长途旅游尽量选择卧铺或乘坐飞机。5.进行适度体育锻炼，加强腰肌、腹肌、背肌的力量练习，从而保护腰椎。6.注意腰部保暖，避免受寒。

(责编：李轶群、杨迪)


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