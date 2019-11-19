“奶茶不含奶”乱象该治
苑广阔
近日，福建省消委会、福州市消委会发布《现制现售奶茶开展比较试验》，选取20家现制现售奶茶店40件样品，结果显示4款奶茶一滴奶都不含有，有14款无糖奶茶糖含量超过建议摄入量25克。
奶茶里该含有的奶一滴都没有，而不该有的糖却严重超标，这样的试验结果让人担忧。除了奶茶“无奶”、“无糖”有糖之外，一些奶茶的脂肪含量、反式脂肪酸含量还存在过量、超标的情况，如果长期饮用，将对消费者身体健康带来威胁。
近年来，奶茶产品深受年轻消费者欢迎。很多消费者比较在意奶茶的味道、口感等，但对于奶茶的成分是否健康一无所知。这次发布的奶茶比较试验结果，揭示出市场上奶茶产品存在的种种乱象。
有鉴于此，福州市消委会向现制奶茶经营者发出了诚信经营倡议书，提出奶茶经营者应公示奶茶成分表，在奶茶店铺和网络售卖页显要位置标注奶茶成分表或配方，严格按配方制作，让消费者了解并监督；完善警示性标识，根据糖、脂肪、咖啡因、茶多酚等含量对消费者饮用量进行提示，对儿童、老人、糖尿病患者作出警示，不另外加糖奶茶标识为“微糖”或“少糖”字样，防止“无糖”标识误导消费者，等等。除了倡导商家诚信经营之外，监管部门必须从治理虚假宣传、保障食品安全等角度，加强对奶茶市场的监管，切实维护消费者的合法权益。
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