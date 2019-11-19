治疗肾病 连续五次指标正常才算治愈

说到肾病，人们往往畏之如虎。因为肾病不但容易反复发作，让人们饱尝无奈，更随着病情不断发展令人难免面临尿毒症、肾衰竭的威胁。

北京东城中医医院的王肃季从现代药理学研究成果中不断汲取营养，使之与中医经典古方有机结合，总结出独具特色的治疗肾病的基础方，在临床实践中取得了很好的效果。“在我这里，如果一个病人恢复正常饮食之后，能够连续五次检查指标都正常，那他才算彻底痊愈了。”王肃季强调。

中医不但能养肾更能治肾

1957年，正面临文理分科的王肃季在班主任的建议之下确定了学医的目标，并于两年后顺利考入山东中医药大学。在校6年间，王肃季的学习以中医为主，但也兼有西医的必要理论和知识。“多年以来，我治好那么多肾病患者，靠的都是中药，但我从不排斥西医，因为西医的检查手段不但可以帮助我们判断病情，更是评价治疗效果的重要参照指标。”

20多年前有个小男孩因患急性肾小球肾炎住院，各项指标一个多月持续异常，焦急万分的家长打听到王肃季，希望能在中医中药上寻得一线生机。经过王肃季采用一个多月的中药治疗，孩子尿蛋白、潜血全部恢复正常，浮肿全消。如今，男孩早已长大成人，肾病从来没有复发过。一年前，男孩的父亲又因为腰疼找到王肃季，被确诊为肾功能不全。经过几个月治疗，症状全无，指标连续正常，病人感激万分。

多年以来，王肃季始终要求自己“学要精深，做必出色”。上世纪80年代，她在担任煤气厂职工医院业务副院长、院长期间，医院多次被评为市级先进单位。90年代初，她参与了煤炭总医院筹建工作，并一手组建了该院的中医科。由于她带领的中医科团队在肾病综合征，特别是尿毒症的救治方面取得了很好的疗效，积累了大量宝贵的临床经验，她不仅多次被评为先进个人，还被授予“国务院政府特殊专家”称号，并历任北京中医药学会肾病专业委员会委员。

当有病人询问她治好了那么多病人靠的是什么时，她总是自豪地回答：中医中药。“人们大多了解中医可以通过调养好我们的肾，改善体质，延年益寿，但很多人不知道，中医其实也可以治好西医概念上的肾病。”

中医治病不是“慢郎中”

今年已满80岁的王肃季依旧在北京东城中医医院每周出诊，不但思路清晰，耳聪目明，精气神十足，而且声音洪亮，语气笃定。超过半个世纪的执业生涯，在她身上刻下干练、沉稳，更有多年临床经验打磨出的对中医中药的深深自信。

王肃季曾被人称作“退烧一绝”，无论内外妇儿，只要有超过一周反复发烧不退的，都会请王肃季会诊，往往两服中药就能把烧退下来。因此，王肃季从来也不认为中医只能“看慢病，慢看病”，“对于很多急症和危重症，中医药都有独到的效果，肾病也不例外。”

涉及一些药物的使用，王肃季认为应以发展的眼光看待，不但在用法上可以参照现代药理学研究成果，在药量上也应进行适当调整，以适应现代人更为复杂的病情。像王肃季在她的基础方中大量使用的黄芪，就是参照了现代药理学对于黄芪具有利尿，降低尿蛋白作用的论述。

曾经有一个河北的患者，找到王肃季看病的时候全身浮肿，基本无尿，恶心呕吐，已在其他医院做过两次透析，仍浮肿不消。王肃季根据病情给他开了30服中药。一个月后，他的老伴又带他来找王肃季，进门就要给王肃季跪下，直言“您救了我老伴的命”。她后来告诉王肃季，老伴服药后第三天排尿量就多得惊人，此后浮肿渐消，不到一个月的时间不但不需要人伺候，还有了胃口，甚至能自己做简单的饭了。此后该患者又服了半年多的中药巩固疗效，检查反馈各项指标均已恢复正常。老两口感激之余，给王肃季留下一袋自家种的小米，聊表心意。此后，凡遇到有尿毒症的人，老两口都会推荐他们来找王肃季看病。

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肾病不反复“五怕”要牢记

肾病患者都怕病情反复，王肃季总结了多年的临床经验，提醒广大肾病患者，肾病患者有“五怕”，只有做到远离这五个危险因素，才能有效防止肾病反复。

1 感冒发烧。对于每个患者，王肃季都会不厌其烦地嘱咐千万注意不要着凉，不要感冒发烧，尤其避免链球菌感染，还要小心防范皮肤感染，“否则即使指标已趋正常，也很可能会前功尽弃。”

2 熬夜劳累。曾经有个患者经过王肃季的治疗肌酐从1300降到500多，本已症状明显好转，痊愈有望，但因为回老家又修房子又参加婚礼，劳累过度，很快病情就反复了。“这样的患者是最让人感觉遗憾的。”

3 饮食不节。众所周知，肾病患者不能吃肉、不能吃海鲜，不能吃咸，特别要注意的是不能吃一切豆类和豆制品。肾病患者每天可以吃一个鸡蛋，喝250毫升左右的牛奶，以适当补充优质蛋白。

4 药物伤肾。很多常见药物都有可能造成肾损伤，临床上常见因为用药不规范而引发肾病的，也有导致肾病反复的。因此，像抗菌素、解热镇痛药、他汀类降脂药等，肾病患者在使用上应谨慎，普通人也应注意合理用药。

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消极恐慌。肾病患者应正确看待自己的病情，乐观面对，积极治疗，不应悲观，更无需恐慌。病情一旦反复也不要一味失望，找出原因再接再厉。“肾病不是洪水猛兽，要有信心与医生配合一起战胜它。”