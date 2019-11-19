垃圾分类新国标，为何把“湿垃圾”统一成“厨余垃圾”
推动垃圾分类的工作之一，就是制定一套清晰明了的垃圾分类标示，降低源头分类工作的难度和成本。
据新京报报道，新版《生活垃圾分类标志》标准日前发布，将于12月1日起正式实施。与2008版标准相比，新标准将生活垃圾类别调整为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四大类。
可以说，在中国自上而下重视垃圾问题，推动垃圾分类工作的现阶段，国家相关部门推动制定、出台垃圾分类工作的相应标准，及时也重要，值得肯定。
我并非专门从事标准相关工作的专业人士，但在过去的工作中，有幸参与了一些标准的起草制定工作。另外，作为关注垃圾分类工作的环保人士，粗浅地谈一谈对此事的一些拙见。
垃圾分类工作是这两年的热门话题。考虑到我国幅员辽阔，气候不同，各地居民生活习惯、文化、语言也各有不同，生活垃圾品种繁多，垃圾分类工作也不尽相同。
虽然有人用猪能不能吃这个“佩奇分类法”让人了解到了一定的分类原则，但我相信，仍有很大比例的居民对于垃圾分类这个事情还是“拎不清”。
推动居民开展垃圾分类的工作之一是一套清晰明了的垃圾分类标示，让公众能快速辨识并对应常见的垃圾，降低源头分类工作的难度和成本。这也是这一标准的重要作用之一。
对比旧版标准，本次新版标准在结构上将过去的6大类14小类调整为4大类11小类。这可能是针对目前全国较为统一的四分法的妥协，也避免了旧标准中“可燃垃圾”和“可堆肥垃圾”中都包含树叶等这种分类混乱问题。
值得一提的是，在新标准中，将“餐厨垃圾”“湿垃圾”统一为“厨余垃圾”。“湿垃圾”是上海等地生活垃圾分类中的一个大类别。相比这个叫法，“厨余垃圾”这种命名不容易让大家产生“湿塑料袋是干垃圾”“干果皮是湿垃圾”这种绕口令似的纠结。而且，在实践中，也更为通俗易懂，易于推广到全国。
不过，这个命名也会产生一个小问题，即容易让居民以为“厨房产生的垃圾都是厨余垃圾”这种错误的理解。而这个问题，就需要官方、社区，以及环保人士、媒体等的普及了。而伴随标准发布而即将正式上线运行的“全国垃圾分类”小程序，将为居民具体的垃圾分类工作提供指导。
任何标准的制定，都离不开相关领域专家的研究、探讨来推动，但其实标准也并不是与公众没有关系的事情，反而，和我们的生活息息相关。此次《生活垃圾分类标志》的发布就是针对各地垃圾分类实施情况、公众反馈意见等的基础上而发布的。但也无法避免一些争议情况，比如厨余垃圾的标识像是一个沙漏，这容易让人联想到厨余垃圾处理机。而后者的普及问题，则是一个仁者见仁智者见智的事情。
也就是说，标准是一个最大公约数的集合。其不是为了制定而制定，让“标准”真正能体现“标准”的价值，让“标准”“标准化”可能是这一工作的基础和根本。
当然，这次的新“国标”，并非强制性标准。但也为各地垃圾分类工作的立法与推进，提供了一个良好的参考。
□刘华（环保工作者）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn