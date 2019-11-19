三亚打造心理服务“风景”
刘泽林
海南省三亚市在向世人展示迷人热带滨海自然风光的同时，正在积极构建社会心理服务体系，并将其打造成美丽的人文风景。
今年6月，三亚入选全国社会心理服务体系建设试点城市。10月初，该市政府牵头，组织宣传、卫生健康、教育、民政、财政、司法、三亚中心医院等多部门及单位，成立了三亚市社会心理服务体系建设试点工作领导小组。该市还依托三亚中心医院、市皮肤性病与精神卫生防治中心、市健康教育所，成立三亚市社会心理服务技术指导中心,挂靠在三亚中心医院，业务工作由三亚中心医院牵头开展。多部门共同参与、齐抓共管、密切配合，共同构建一张覆盖三亚的心理服务网络。
心理服务体系甫建，面对平台比较薄弱、专业人才队伍缺乏、服务标准待细化等局面，三亚中心医院招聘专业人员，进行系统配置，利用专业骨干力量对相关人员进行全方位、个性化、科学性的指导，打造成熟、可持续发展的社会心理服务模式。近日，该院聘请专家进行了一场“危机干预的技术规范”培训讲座，次日，又在三亚市妇联和民政部门及市关心下一代工作委员会，举办“婚姻与家庭心理干预培训班”。三亚中心医院院长陈仲表示，将通过三亚市社会心理服务技术指导中心牵头建立起服务网络，通过系统培训，为医疗卫生系统、社区（村居委会）、学校、特殊人群、社工等做好培训，将心理服务辅导工作关口前移，及时为市民做好服务，促进公民心身健康。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn