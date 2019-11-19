预防校园欺凌需多方联手

近日，河南省禹州市教体局对磨街乡大涧学校小学二年级学生小花(化名）被本班学生往眼睛里塞几十张纸片一事发布了调查处理结果。通报称，经治疗处理，目前小花眼睛没有异常情况，有关方按照应当承担的责任签订了赔偿协议。禹州市教体局责令该校校长和该班班主任写出深刻检查，全市通报。（11月12日新华社网）

近年来，中小学校园欺凌事件频繁发生，且呈施害者低龄化、施害行为暴力化、手段多样化等特点，让本应美好和谐的校园蒙上了阴影。据北京市一中院统计，自未成年人案件审判庭2009年成立以来，截至2019年共审理校园伤害案件167件。而最高检今年5月发布的数据显示，2018年以来，检察机关共批准逮捕校园欺凌犯罪案件3407人，起诉5750人。

校园欺凌事件对被欺凌学生不只是造成身体的伤害，还可能带来心理问题，甚至影响当事者一生的性格发展和身心健康。教育部对此高度重视，曾联合11个部门下发文件要求学校加强管理和教育。

面对校园欺凌事件，任何人都不能置身事外。这需要学校、家庭、社会等各部门承担起预防校园欺凌的责任。一方面，学校要把学生安全放在教育的中心位置，在校园内组织开展安全教育知识讲座，增强学生的法制观念，培养学生正确的道德观念和行为守则，对有偏激倾向的同学及时委派心理辅导员进行谈话交流，营造和谐文明的学习生活环境和平安健康的校园氛围。另一方面，公安、检察、教育等行政管理部门应及时出台治理校园欺凌的地方性法规和校园周边安保措施，明确校方、家庭等各方责任，并健全校园视频监控系统和报警平台，加强未成年人保护。

此外，家庭是预防未成年人不良行为的第一道防线，作为父母及其他监护人，应当尽到教育的义务，以身作则，言传身教，及时做好家校沟通工作。