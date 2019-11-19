“中西合璧”治感冒效果好? 小心伤了肝

指导专家 李昕 长沙市第三医院药学部主任 主任药师

小雪节气将至，长沙加快了入冬的脚步，气温如同坐上过山车，你会发现身边不少人“中招”感冒。虽然不是什么大毛病，可当咳嗽、鼻塞、咽痛、头痛、发烧等症状来袭，你是否会急着吃下一堆感冒药，巴不得各种不适赶紧一扫而光?

为了让感冒好得快，有人西药加上中药制剂一起吃，有人多种口服药、静脉注射一起上，有人把同一种药加大剂量服用……不少人由此引发了肝功能、肾功能损伤等后果。长沙市第三医院药学部主任、主任药师李昕提醒，感冒用药非小事，切不可随心所欲。

西药中药一起吃，老人几天下来变“黄人”

最近，68岁的张爹爹感冒了，医生给他开了氨麻美敏片。老人吃了两天，觉得效果不明显，又在家里找出一盒以前吃剩的感冒灵颗粒，自认为西药联合中药复方制剂一起吃好得快。

两种药同时服用几天后，老人全身皮肤都变黄了，赶紧到医院就诊。肝功能检查显示，张爹爹总胆红素和转氨酶明显升高，医生询问病史后分析为药物性肝损伤。幸亏发现及时，医生马上停用了可疑引起肝损伤的药物，进行护肝治疗，老人的肝功能逐渐恢复正常。

“这两种都是常用的感冒药，为什么会吃出肝损伤？”张爹爹觉得不可思议。李昕解释，张爹爹服用的两种感冒药都含有对乙酰氨基酚。对乙酰氨基酚也称为扑热息痛，是目前临床上常用的解热镇痛药。该药大部分在肝脏代谢，超剂量服用可导致急性肝损伤，甚至是肝坏死。

目前约80%的感冒药(包括西药和中药复方制剂)都含有对乙酰氨基酚，如成人常用的泰诺、氨麻美敏、强力银翘片、白加黑、感冒灵颗粒，儿童常用的泰诺、小儿氨酚烷胺颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒等。如果这些感冒药混在一起吃，或者自行增加剂量服用后果可能很严重。服药期间如出现全身乏力、食欲不振、厌油、恶心、上腹胀痛、尿黄、目黄、皮肤黄染等临床表现时，可能与肝损伤有关，应立即就医。对于药物性肝损伤，首要治疗措施是在医师指导下立即停用可疑的肝损伤药物，约95%的患者可自行改善甚至痊愈。

目前已证实超过1100种西药可引起药物性肝损伤，包括抗菌药物、抗结核药物、降糖药、避孕药等。一些中草药也能导致药物性肝损伤，如何首乌、雷公藤、土三七等。

李昕提醒，即使是吃常用感冒药也一定要仔细阅读说明书，切忌多种感冒药一起吃。一般来说，成人摄入对乙酰氨基酚一次不应超过500毫克，两次用药间隔时间不宜低于6小时，每日摄入最大量不应超过2000毫克。吃感冒药两三天疗效不好，要及时就医，告诉医生之前吃了什么药，避免医生重复开药。

感冒后同时使用8种药物，女生恶心呕吐紧急入院

刘婷(化名)是长沙某高校大一女生。前几天，她低热、咽痛、鼻塞等症状到校医务室看病，医生给她开了感冒灵和布洛芬。服用两天后，她感觉症状没有明显改善，又自行到药店买了头孢拉定、双黄连口服液、通宣理肺片和伤风停胶囊等4种药。同时服用这些药物后，刘婷仍没有完全康复，便又到一家诊所看病，接受了头孢和抗病毒药物静脉输液。

刘婷的感冒症状逐渐缓解，却出现了乏力、恶心、呕吐等不适，家人得知后赶紧把她送往医院。经检查，刘婷的肝功能指标明显异常，其中谷丙转氨酶超过正常值18倍，谷草转氨酶超过正常值9倍，医生诊断为药物性肝损害，建议住院治疗。入院后，刘婷停用了之前所有药物，接受护肝治疗，肝功能逐渐恢复。

李昕介绍，感冒后各种细菌、病毒感染本来就可能损伤肝功能，肝脏又是药物的生物转化、代谢最主要的器官，患者在短时间内使用了8种药物，这些药物中有的成分相似，叠加使用造成用药超量，会加重肝脏负担，引起肝功能不全。药物之间还可能相互作用，进一步加重肝脏损害，严重者可以导致急性肝衰竭。

李昕提醒，感冒后如果症状不严重，一般不需要用药，通过休息、多饮水会自行好转;如果出现全身酸痛、发热、头晕头痛等明显症状，建议及时就医，特别是本身有肝病、年老体弱的人群，一定要在医生指导下用药。

连吃3粒解热镇痛药，老人突然解不出小便

近日，73岁的黄爹爹感冒发烧，自行到药店买了一盒布洛芬。药品说明书标明每次吃1粒，他感觉症状较重，认为加大点药量好得快。于是，在睡觉前一次吃了两粒。

第二天起床后，黄爹爹感觉症状有所缓解，便又吃下一粒“巩固疗效”。没想到，随后出现恶心、乏力、解不出小便等症状，紧急入院后被确诊为急性肾衰竭、横纹肌溶解综合征。

李昕介绍，常用的解热镇痛药大多属于非甾体类药物，如散利痛、布洛芬、诺福丁、阿斯匹林等，过量服用很容易引起人体肾功能不全。此外，一些常用的感冒药如安乃近、对乙酰氨基酚等，如果过量服用，或者患者本身有肝、肾功能不全，都可能引发急性肾衰竭。急性肾衰竭是一种突发性肾功能损害，如果送医不及时，可能转变为慢性肾衰竭，即尿毒症。

李昕提醒，大部分药物需通过人体肝脏和肾脏代谢，如果随意加大药物剂量，也相应增加了肝肾负担，特别是服用者本身有肝肾功能不全时，更增加了发生药物不良反应的危险。因此，一定要按照说明书或遵医嘱服用药物，切不可擅自加大剂量。

避免感冒和流感防治5个误区

除了上述用药误区，李昕还总结了感冒、流感防治5个常见的误区，提醒市民朋友注意避免。

误区一：身边有人感冒，先吃点药预防

在感冒高发期，或者身边有人感冒了，一些体弱的人会想着自己先吃点感冒药预防一下。但事实是，没有任何药物可以预防普通感冒，流感疫苗也只能预防特定类型的流感。没病先吃药反而会加重肝肾负担，增加健康风险。

误区二：感冒后要吃消炎药

不少人认为，感冒了应该吃点消炎药。人们常说的消炎药其实是指抗生素。感冒大多由病毒引起，抗生素对病毒性感冒没有疗效。

滥用抗生素可能导致人体菌群失调、二重感染、耐药等后果，甚至产生超级细菌。当然，明确合并了细菌感染时，如血常规显示白细胞总数、中性粒细胞数升高，伴有脓涕或咳黄脓痰等症状，考虑有肺炎、鼻窦炎或中耳炎时，应在医生的指导下加用抗生素治疗。

误区三：吃了感冒药都会嗜睡

很多人都觉得吃了感冒药就会嗜睡，不能开车。其实，只有含有抗组胺成分的药物会引起嗜睡(如氯苯那敏)，吃其他感冒药是不影响开车的。如果需要开车，应该先仔细阅读药品说明书，如果注明嗜睡或不宜高空作业，就不要吃。

误区四：流感无需用药

有人得了流感赶紧吃药，也有人认为得了流感不管吃不吃药过几天都能好。李昕提醒，流感虽然大多为自限性，但部分患者因出现肺炎等并发症可发展至重症流感。重症流感主要发生在年龄≥65 岁的老年人、年龄<5 岁的幼儿、孕产妇或有慢性基础疾病如慢性呼吸系统疾病、肾病、肝病等高危人群。以上人群患流感后应及时就医，尽早给予抗病毒药物治疗。常用的治疗流感的抗病毒药物主要有奥司他韦、帕拉米韦和扎那米韦。

儿童患流感后，应该遵照医生的建议，严格按照说明书提供的年龄范围及剂量用药。切记不能把孩子当作成人的缩小版，将成人感冒药分成小剂量喂给孩子，这样难以保证剂量的准确，无法安全用药。

误区五：打流感疫苗保终身

接种流感疫苗是预防流感的有效手段，可以显著降低患流感和发生严重并发症的风险。推荐60岁及以上老年人、6月龄至5岁儿童、孕妇、慢性病患者和医务人员等人群，每年接种流感疫苗。

由于流感病毒有很多亚型，不同的亚型会交替成为主流病毒，而且流感病毒还能不断发生变异。因此，每年流感流行高峰前都应该接种流感疫苗。