年轻时近视就不会老花眼？谁说的

年轻时近视眼，老年后就不会得老花眼？没那回事，随着年龄的增长，我们都会与老花眼“相遇”，只是早晚而已。大马路边的地摊上随便买个老花镜戴戴图省事？当然不成，这样做可能让你忽略了一些眼疾释放的前期信号。散光、近视加老花，除了戴好几副眼镜，还有别的办法吗？现在手术就可以解决。

今天，北京安贞医院眼科副主任医师郭佳就为大家解答一下，人们心中对老花眼的疑惑。同时，提醒中老年朋友们，发现自己眼睛花了不要拖、不要抗拒，及时验光配镜，或者选择微创手术，才能早日找回高品质的生活质量。除此之外，要坚持注意日常用眼卫生，采取出门佩戴墨镜等保护措施。

我们迟早要与老花眼“相遇”

北京安贞医院眼科副主任医师郭佳介绍，说老花眼是每个中老年人的“密友”也不为过。随着年龄增长，晶状体会逐渐硬化、变厚，调节晶体弹性的肌肉也会慢慢松弛，导致屈光能力下降，外界物体的成像落在视网膜之后而看不清，这就是老花眼诞生的原因。大多数人从40岁左右开始出现，但迟早都会与之“相遇”。

那为什么生活中不戴老花镜的中老年人还比比皆是呢？郭佳解释说，这一点因人而异。有的人老花眼的表现明显，一读书看报就觉得字号太小，用电脑、玩手机也习惯把字号调到很大。而另一些人就属于“幸运儿”，虽然也存在视近困难的问题，但程度较低，所以不需要借助老花镜。

“其实所有的人都存在老花眼，只是度数不一样，所以需要用验光来确定老花的度数。”郭佳介绍。有权威文献指出，年轻时更多从事近距离精细操作的工作，比如案头文字撰写、操作电脑、书画篆刻、编织刺绣等，老花眼发生的年龄就越提前，反之则会相应延后。

中老年人定期验光特重要

经常可以看到不少中老年人围着马路边的地摊挑选老花镜，戴上试试，挑一个能看得清字的老花镜就交钱。提到验光，在大众的印象里，只有儿童或年轻人配镜时才会去验光，老年人或者老花眼人群真的不需要验光吗？

当然不成！郭佳医生特别提醒，对于中老年人来说，定期验光尤为重要。因为不仅可以发现老花眼的存在，还能第一时间发现视力的变化。而视力变化往往是白内障、眼底病变、青光眼等致盲眼疾的早期信号。若视力在短期时间内迅速下降，一定要及时去医院检查。“我建议45岁以上的人群一年进行眼部检查一次。”郭佳说。

年轻时近视也“难逃”老花眼

“年轻时近视不要紧，年纪大了反而不会老花眼。”这句“名言”是不是给戴近视镜的你带来很大的心理安慰？不过，真实情况未必如此。郭佳坦言，这样的现象的确存在。因为，近视眼的原因是晶状体对光线的折射能力太强，同时眼球的总体长度变长，外界物体的成像落在视网膜之前。而老花眼刚好与它相反。所以，近视眼的度数可以在一定程度上“抵消”老花眼的度数。

不过，郭佳医生同时指出，因为近视的度数不可能与老花的度数永远恰好一致，老花眼的度数会随着年龄的增长不断增加，当它超过近视眼的度数时，就需要再配一个老花镜，呈现多副眼镜并用的情况。

把花镜“装”进眼里的手术了解下

有一种折腾，叫“多副眼镜随身带”。这种痛苦，对于高度散光、高度近视并发老花眼的人群最熟悉不过了。难道就没有解决办法了吗？还真有“一劳永逸”的方法，就是做个手术，把老花镜“放”到眼睛里。

郭佳医生介绍，对于高度近视、高度远视，并且有散光的患者，这种手术解决了他们多副眼镜并用的窘境，可以很好地提升视力，缓解疲劳。还有一部分白内障发展较早的患者，可通过此种手术同时解决老花眼和白内障，达到完美的术后视物状态。

据了解，这种植入人工晶体的手术是微创型的，只要把原来的晶状体取出，再植入人工晶体就大功告成了。现在前沿的产品有三焦点人工晶体，近视力、中视力、远视力一体化解决，术后再也不会受到眼镜的羁绊。

郭佳医生介绍，三焦点人工晶体是目前国际上最为先进的功能性人工晶体，它2017年进入中国，适用范围很广。对于老花眼、高度近视、散光、白内障等患者，植入三焦点人工晶体后可以使患者恢复全程视力，真正回到年轻健康的视觉状态。

恢复全程视力意味着，在生活中，无论是近视力——看报纸、看手机、看标签，还是中视力——打麻将、做饭、用电脑，或者是远视力——看电影、开车、散步……无需眼镜协助，裸眼就可完成全部的视觉需求。

（文/本报记者 李洁）