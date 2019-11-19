奶茶不含奶 乱象何时休

11月12日，福建省消委会、福州市消委会发布《现制现售奶茶开展比较试验》，本次比较试验选取福州市20家现制现售奶茶店40件样品，样品主要针对销量较大的珍珠奶茶，购买样品规格均为大杯。比较试验结果表明，都可、快乐番薯等4款奶茶一滴奶都没有；小确茶、奈雪の茶、益禾堂等14款无糖奶茶糖含量超过建议摄入量……

福建省、福州市两级消委会这次进行的奶茶比较试验，选取了市场上20家奶茶品牌的40款产品，几乎把目前市场上的主流奶茶品牌一网打尽。而比较试验的结果可以说让人大吃一惊。近年来，奶茶产品因为口味绵软香甜，便于随身携带边走边喝，价格也不是很贵而深受年轻消费者的欢迎。一些奶茶品牌短短几年内就在全国开设几百几千家分店，可以说风头一时无两。但是作为消费者来说，只在乎喝到嘴里的奶茶的味道、口感等等，而对于奶茶里面的成分是否健康，是否对身体有害，似乎既不关心，或者是想关心也不知道从何处入手。

而这次由福建省和福州市消委会主导的奶茶比较试验，却向我们揭露了奶茶的部分真相，也暴露了市场上奶茶产品的各种乱象。那么在这些乱象得到遏制之前，消费者是否还要大量地购买饮用奶茶产品，恐怕就要做一番思量了。虽然一些奶茶里面含有的物质不会马上对人体造成感受得到的伤害，但是日积月累，这种健康伤害就会得到体现。

根据比较试验的结果，福州市消委会向现制奶茶经营者发出了诚信经营倡议书。倡议书提出，奶茶经营者应公示奶茶成分表，在奶茶店铺和网络售卖页显要位置标注奶茶成分表或配方，严格按配方制作，让消费者了解并监督；完善警示性标识，根据糖、脂肪、咖啡因、茶多酚等含量对消费者饮用量进行提示，对儿童、老人、糖尿病患者作出警示，不另外加糖奶茶标识为“微糖”或“少糖”字样，防止“无糖”标示误导消费者等等。

仅有倡议，效果恐怕无法令人乐观。所以还是需要我们从打击虚假宣传、保证食品安全等角度，加强对奶茶市场的监管，维护消费者的合法权益才是。（天歌）