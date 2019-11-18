落实健康中国行动之“心健康”模式

目前，心脑血管疾病是我国居民第一位死亡原因。2019年7月，国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》，将实施心脑血管疾病防治行动列为十五项重点行动之一，并且将其列为五大“防控重大疾病”的专项行动之首。

图为2018年10月17日，心健康公益行动正式启动

实现针对心血管疾病的有效防治，需要全社会的力量共同参与。正如《“健康中国2030”规划纲要》所强调的，“共建共享、全民健康”，是建设健康中国的战略主题。2018年10月，中国医师协会、人民网·人民健康、天士力控股集团共同发起了“心健康公益行动”。截至2019年10月，该项目已走过一年的历程，通过线上线下相结合，面向公众与医生两大群体，围绕提高全民健康素养、心血管疾病全方位干预预防和推动急性心肌梗死等重大心血管疾病救治两方面的工作，取得阶段性成果，探索出了一个心血管疾病综合防治的“心模式”。

历经一年的探索与实践，“心健康公益行动”的硕果不负期待。正如“心健康公益行动”执行主席、中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院霍勇教授代表主办方所总结的：

“心健康公益行动”开展一年以来，通过规范化救治指南全国巡讲、基层医师培训、公众健康教育和科普、公益活动和基层互动四项具体方式，动员全社会参与，实现了平台建设，推动了胸痛中心建设和完善区域诊疗体系，初步构建起了落实“健康中国行动”的“心健康”模式，对于实现由疾病为中心到健康为中心的战略转移具有重要的意义。

图为2019年8月24日心健康公益行动安徽站启动

多方联手，各级联动，共创共建，合力推进

“心健康公益行动”是一项系统性工程，涉及公众教育、专业培训，需要从社会、行业、企业等方面整合资源，汇聚力量，才能够富有成效地将项目持续推进，更好地实现既定目标。正如中国工程院院士、原中华预防医学会会长王陇德在“心健康公益行动”启动会上所呼吁的：让我们共同努力，为减少心血管病发病与死亡，改善生命质量，提高人民群众的健康期望寿命，为实现“健康中国2030”战略目标做出我们不懈的努力和应有的贡献。

图为心健康公益行动官方专题网页截图

“心健康公益行动”汇集了学术团体——中国医师协会、主流媒体——人民网·人民健康和爱心企业——天士力控股集团的力量，以及中国心血管健康联盟等多家组织、机构协办。各地各级政府、卫健委、医学会和医师协会的大力支持，有力地推动了项目的落地实施。

对此，“心健康公益行动”专家指导委员会主席、中国心血管健康联盟主席、中国科学院院士葛均波指出：“健康中国行动”提出心脑血管疾病防治行动，需要我们全社会、全民参与。有国家战略的支持、政府的支持、专家的参与、社会团体和企业的参与、媒体的参与，效果会比各地去做好得多。

人民网总裁办公会成员、人民健康董事长孙海峰指出：权威媒体等要发挥自身优势，从宣传科普知识、推广适宜技术、支持药品创新等各方面综合发力，提高全民保养心脏的健康意识，努力提升基层诊疗水平，努力降低心血管疾病的发生率及死亡率。

伴随项目的开展，天士力公益基金向藏区和贫困地区捐赠医疗设备、药品、扶贫款等805.77万元，通过溶栓方式救治急性心肌梗死病人39305例。对此，天士力控股集团董事局主席闫希军表示，天士力作为一个医药企业，愿意更好地参与到这样一些重大疾病防控的国家战略、行业行动之中，这是企业的责任与担当。

回顾一年的项目进展，中国医师协会会长张雁灵感叹于在项目推进中来自方方面面的支持：“一年来，这个项目受到了广大基层的欢迎，特别是在主题和内容突出、普及覆盖率高等方面呈现了很多的亮点，这与社会各界专家和媒体朋友的大力支持是分不开的，让我们非常感动。”

作为项目推进的主力军，心健康公益大使功不可没。“心健康公益行动”通过组织公众开展“优秀心健康公益大使”评选活动，弘扬榜样，动员各方广泛参与。一年来，已经有931位各级医生被授予“心健康公益大使”称号，成为该项目强有力的推动者。

聚焦基层，技术赋能，提升基层医疗服务水平

在“心健康公益行动”开展以来，在省-地市-县-乡镇-社区举办各型不同规模的心血管疾病学术论坛活动；面向基层医生开展医生技术培训，培训基层医师规范化的心梗救治流程，建立转运通道，对接上级医院和技术力量。

图为2019年4月18日“心健康公益行动”走进甘肃庆阳市镇原县开展义诊

同时，“心健康公益行动”始终由中国医师协会和心血管专家参与，将治疗规范、临床指南和有效的治疗方法和技术推广到基层，指导并监督项目质量，使“心健康公益行动”始终保持着很高的专业性和规范性。

对此，河南省商丘市第一人民医院李胜利教授介绍说：“商丘地区对1000多名基层医生和患者进行了宣教、培训。增强了保护心脏的意识，也带动了胸痛中心的建设与发展，充分发挥区域协同作用，对急性心肌梗死患者救治实现无缝对接，从而缩短心肌总缺血时间，降低心梗死亡率。”

河南省驻马店市中心医院丁水印教授更是给了一组数字：“心健康公益行动”实施以来，到基层医院对医务人员进行了培训，使他们掌握了急性冠脉综合征的诊断、鉴别和救治流程。及时识别急危重症病人，及时溶栓，快速转运；使我院的D2B平均时间稳定在40分钟左右，最短的12分钟。”

图为2019年4月23日心健康公益行动计划河南开封站启动

在广袤的内蒙古地区，“心健康公益行动”也带来了不一样的变化。内蒙古自治区人民医院赵兴胜教授表示，“心健康公益行动”自2019年7月下旬在内蒙古自治区启动以来，在内蒙古的各个盟市相继进行了5场活动，开展了对基层医生的培训和对老百姓的健康教育、义诊。对促进内蒙古基层心血管疾病防治能力的提升，起到了非常重要的作用。它推动了基层的胸痛中心建设，使内蒙古的心血管疾病防治体系、能力有了很好的提高，形成一个完整的防治体系。

同时，“心健康公益行动”助力“胸痛中心项目”，推动医师协会胸痛专业委员会项目的“溶·会贯通”全国巡讲项目62场次落地并覆盖2069家医院，建立931人的各地专家核心巡讲团队，完善7套核心课件，总授课学时365小时。

对此，河北医科大学第二医院傅向华教授说：通过“心健康公益行动”，结合我们省的胸痛中心建设，有力地落实急性心肌梗死的早期溶栓结合PCI的救治策略，不但挽救了众多的心肌梗死患者的生命，而且提高了患者的生活和工作质量，充分体现出了“心健康公益行动”的社会效果。”

针对基层地区急性心梗救治能力弱的现状，“心健康公益行动”强化推广静脉溶栓和院前溶栓的规范化救治技术，提升紧急救治能力和水平，让患者在发病的第一时间获得最有效的溶栓等再灌注救治。据各地反馈，项目覆盖的地区医院，一年间通过溶栓方式救治急性心肌梗死病人39305例。

以黑龙江省为例，因为地处高寒，地域辽阔，心肌梗死全国发病率最高，心脑血管的死亡率占黑龙江省总死亡率的52%。特别是基层，溶栓不规范、不及时，还有的县不能溶栓。“在心健康的指导下，通过一年的巡讲和帮扶，周边的县溶栓的规范性和成功率以及转运的情况都明显地提高了。在哈医大二院一个中心，一年溶栓352例，成功率93%。”哈尔滨医科大学第二医院于波教授说。

线上与线下联动,大众科普与专业培训并举

“心健康公益行动”为了提高全民健康素养、全方位干预心血管健康影响因素，通过线上线下的方式，广泛开展系列健康科普宣传活动、普及心脑血管预防知识。

图为“心健康公益行动”开展面向群众的心肺复苏科普

自2018年10月启动以来，在发起方的共同努力下，在各地的积极参与下，一年间，“心健康公益行动”先后走进黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古自治区、河南、山西、甘肃、陕西、天津、河北、安徽、湖南、四川、云南、广东、江苏、山东共17个省份的89个城市、83个县、797个社区卫生站，共开展大中型学术会议157场和320场基层技术培训，开展专家义诊活动29次，直接参与公益活动的医院4804家，培训省-地-县-乡社区各级医生28966人。

同时，“心健康公益行动”建立由931名组成的专家核心巡讲团队，380名公益大使组成的健康志愿者团队，帮扶基层胸痛中心建设3040次，发放公众健康宣传手册4万余份。

行动坚持广泛利用媒体的传播力量。人民网等主流媒体，联动其他媒体30余家，构筑了立体化全媒体传播，形成多终端、广覆盖的传播矩阵，为推广心脏健康理念提供渠道和平台。如线上建立了“心健康公益行动”网页专题、人民日报客户端人民号、心血管疾病康友圈等平台；通过人民网“健康大讲堂”、新华网“天士力健康大讲堂”进行在线的心血管健康教育。据统计，线上发表健康宣教稿件400余篇，直接培训和教育群众100万人，各种形式的传播累计影响3.6亿人次。

线下则举办多场义诊、讲座，并发放健康手册，例如走进人民日报社开展心健康讲座，普及心脑血管疾病预防、急救知识，培训心肺复苏技术；开展“心健康”公益行动万里行，定点覆盖83个县，对特殊群体、贫困地区实施定点扶贫和药品捐赠，服务边穷人口450万，通过天士力公益基金捐赠医疗设备、药品、健康扶贫款等。

据了解，“心健康公益行动”计划三年时间在全国培训医生10.5万，影响公众教育6500万人次。

健康中国我们在行动，“心健康”2020再出发

展望新一年的“心健康公益行动”，霍勇提出，第二阶段应在定位上从“以治病为中心”向“以健康为中心”和“落地基层”转变；策略上从注重“治己病”向注重“预防和公众健康教育”转变；主体人从“卫生健康系统主导驱动”向“社会整体联动”转变；行动上从“简单宣传倡导”向“鼓励全民参与、积极行动”转变，从而实现公众心健康教育的科学普及，提升心梗等重大心血管疾病的救治水平，降低死亡率。

“心血管疾病的防治，是一项长期而艰巨的社会工程。”闫希军表示，希望“心健康公益行动”项目的工作团队，面向基层，面向患者，推动医疗下沉、预防先行，带动心血管健康服务平台、基层心血管疾病防治体系、人才梯队建设再上一个新台阶，也让有序精准的医疗模式和健康管理为更多的人群服务。

孙海峰也再次强调，推进心健康，不仅需要医疗服务的“小处方”，更要靠社会整体联动的“大处方”。未来，人民网·人民健康愿携手社会各界，为提高心脏健康水平，推进健康中国建设而努力，使健康成果惠及每一家庭、每一个体。

“我们相信在不远的将来，黑龙江省的63个县都能够溶栓，都能够很好地转运。让黑龙江省的心梗的死亡率大幅度降低，让黑龙江省的广大百姓受益。”于波对“心健康公益行动”将不断产生出来的成果充满期待。

“我们也希望，‘心健康’模式只是一个开始，是一个样本，能为健康中国行动的其他专项行动提供参考和借鉴。星星之火可以燎原，希望一个‘心健康’模式，可以催生更多公益行动，凝聚更多力量和智慧，共同为健康中国行动添砖加瓦。”对此，霍勇充满信心。