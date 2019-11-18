599位医生成功挑战“最长的听诊队列”吉尼斯世界纪录

2019年11月15日，599名来自全国各地的心血管医生在第十届扬子江心脏论坛上，手持听诊器，连成队列进行心脏听诊66秒，在吉尼斯世界纪录认证官的见证下，成功创造了新的“最长的听诊队列”吉尼斯世界纪录。这项由中国心血管健康联盟、房颤中心和拜耳公司共同发起的主题为“房颤听心声·抗凝连基层”的吉尼斯世界纪录挑战活动，是为了让更多患者了解房颤，以及房颤预防卒中的重要性，也是为了进一步贯彻国家分级诊疗政策，推动房颤分级诊疗服务技术方案实施，让房颤中心项目落地基层。

房颤是不被公众关注的常见病多发病

心房颤动（以下简称“房颤”）是最常见的持续性心律失常之一，随着人口老龄化新发患者还在不断增多，给社会、患者和家庭带来极大的经济负担，但公众认知度却普遍不高。

中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院教授霍勇对这种能够吸引公众关注，带动医生参与的方式表示认可，他说：“为推动优质资源下沉、工作重心下移，进一步合理调整医疗卫生资源，进一步合理地分流病人。常见病、多发病在社区、在基层；疑难重症在大医院。实现上下建立双向协作和转诊的机制，这离不开医疗系统对单病种的重视，也离不开百姓健康素养的提高。医疗工作者带头做这项公众教育工作是有意义的。”

霍勇表示，心脑血管疾病是我国主要的健康挑战，社会对冠心病脑卒中等了解比较多，而对房颤的认知不高，正因如此，中国心血管健康联盟此次积极组织开展这项吉尼斯世界纪录挑战，让更多人了解房颤致残率、致死率高，是心血管病患者住院和死亡的常见原因；对房颤患者早期发现、早期治疗、规范管理，可改善患者的生存质量，降低住院率和死亡率。平时我们心血管医生用听诊器听诊，这次，我们用听诊器来告诉公众房颤危害，尽早听听自己的心声，关注房颤的卒中风险。

听心声连基层 房颤诊疗同质高效

“我们希望就像挑战吉尼斯‘最长的听诊队列世界’纪录一样，用我们踏踏实实的工作挑战世界覆盖范围最为广泛的房颤诊疗体系“。中国房颤中心专家委员会主席、武汉大学人民医院教授黄从新表示，今年9月，国家卫生健康委员会和国家中医药管理局共同组织制定并下发了《心房颤动分级诊疗技术方案》，要求我们在房颤中心建设中关注基层，提升医疗品质的均质化、优化患者体验。此次吉尼斯世界纪录挑战是我们一次在医疗系统内加强认识的活动，让各地区、各级医院的医疗卫生人员都充分认识到房颤诊疗分级、分层的必要性，以及合作互联的优越性。各级医疗机构有序建立合作体系，实现医疗资源合理配置，形成‘基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治‘的医疗服务新格局和分级诊疗模式最终会惠及更多患者。

中国医学科学院阜外心血管病医院教授张澍表示，本次世界纪录挑战活动的主题是“房颤听心声抗凝连基层”，随着近年来学会和心血管专家的共同努力，房颤规范化管理及卒中防治工作已经开始逐渐向基层扩展。

据张澍介绍，目前我国不仅有统一的认证标准，而且各省直辖市陆续成立“省级联盟”，对分级诊疗和房颤单病种综合管理进行了有益的尝试。各地联盟充分发挥学科示范作用、带动效应，各联盟成员单位之间实现信息互通，上下联动，提升区域内房颤防治能力和医疗管理能力，为房颤分级诊疗提供经验奠定基础。

四川大学华西医院教授黄德嘉指出，房颤是引发缺血性脑卒中的重要病因，建议房颤患者遵医嘱接受规范的抗凝治疗。他表示，我们在临床过程中发现不仅是患者，医生的抗凝意识也不足。本次吉尼斯世界纪录挑战主题设定为“房颤听心声抗凝连基层”就是为了推进科学诊疗，敦促合理用药，让更多患者收益，降低卒中发病率。“