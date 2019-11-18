区块链服务医疗健康 智慧监管助推高质量发展 

11月16日，“2019中国质量合势峰会暨新技术·新业态·新经济论坛”在国家市场监督管理总局召开。参加会议的有国家市场监督管理总局有关负责人，区块链专家，健康以及食品行业企业代表。

会议以 “合力推动高质量 聚势共谋新发展” 为主题，内容包括健康、食品、餐饮、互联网、新媒体等多个行业话题。会上推出了“质量合势”发展模式，旨在凝聚社会各界力量，贯彻落实高质量发展的重要体现。

“质量合势”将确定三方面结构优化

据悉，“质量合势”是指优化产品结构，市场布局的结构以及监控体系的结构，通过这三方面的结构，促使企业找到提升发展质量的关键点。

中国质量报刊社党委书记、社长李刚表示，中央层面新举措不断出台、成效明显，全社会高质量发展氛围正在形成。在这个形成过程中，质量管理至关重要。“质量合势”概念将帮助企业在质量管理工作方面实现效率、效益提升和成本降低，促进管理质量提升。

国际质量科学院刘卓慧院士表示，推进高质量发展关系到中华民族未来，要大力实施智慧监管助推高质量发展，必须坚持共治共享，从生产者、政府监管部门到消费者，全社会共同努力、各尽其责、齐抓共管，才能形成良好的高质量发展生态链。

探索区块链在医疗健康等领域的应用

高质量发展离不开新技术支持。从人工智能到区块链，我国密切关注新技术动向，鼓励新技术运用到新产业，发展出新业态。中共中央政治局集体学习会议时又为高质量发展注入新内涵，强调要利用区块链技术探索数字经济模式创新，探索“区块链+”在医疗健康、食品安全等民生领域的应用，解决部门监管难等问题，为打造便捷高效、公平竞争、稳定透明的营商环境提供动力，为加快新旧动能接续转换、推动经济高质量发展提供支撑。即将到来的5G时代即将实现万物互联互通，对包括健康产业在内的所有产业高质量发展、监管手段提出了新的挑战。

就“区块链技术在医疗健康、食品安全等民生领域的应用”话题，北京大学信息科学技术学院计算机科学技术系肖臻研究员表示，通过区块链技术对医疗健康数据改造后将实现用户真正拥有自己的医疗健康数据；诊疗数据可以在不同医院、药方之间流通；用于公益募捐的病情查证, 可让捐款走向有效监督。在食品安全方面，利用区块链技术打击食品欺诈，促进食品生产和流通环节的信息透明；出现安全问题时方便追责，打造可追溯的跨境食品供应链；使用区块链对食品的生产、加工以及流通过程进行记录；参与记账的节点都能验证和维护信息，数据一旦上链，便无法篡改。